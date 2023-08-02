С чем связано появление Герасимова на оккупированном Запорожье: объяснение ISW

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Кравцев Сергей
Министерство обороны РФ продолжает позиционировать начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова как эффективного командующего, который руководит театром военных действий в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Валерий Герасимов. Фото: Getty Images
В институте отметили, что Минобороны РФ опубликовало 1 августа видеозапись, на которой Герасимов, как сообщается, инспектирует передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает брифинг об украинских операциях и российской обороне в этом районе.
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Ранее некоторые российские источники утверждали, что генерал-полковник Михаил Теплинский заменил Герасимова на посту командующего военными действиями в Украине после мятежа "Вагнера". Однако в ISW отметили, что не смогли проверить соответствующие слухи и считают, что Герасимов, скорее всего, номинально сохранит свою должность в российских Вооруженных силах.
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