С чем Путин никак не может смириться: где враг готовится устроить ВСУ ад

Российские оккупанты продолжают придерживаться своей стратегии тотального разрушения, как на украинских территориях, так и в пределах собственной страны, в частности в Курской области. После того, как они уничтожают все на пути, пытаются занять те же разрушенные позиции, отметил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

Бои в Курской области

По словам эксперта, захватчики продолжают применять так называемую "тактику выжженной земли", которую уже используют в Донецкой области, и теперь планируют полностью перенести ее на собственные территории, в частности в Курскую область.

“Сначала нужно все разломать, разбомбить, разнести артиллерией. Только потом они пытаются занять позиции, разнесенные таким вот образом. И эта практика, которая действует, например, в Донецкой области, думаю, на 99% будет перенесена и переносится уже в Курскую область. Они ведь по-другому не наступают. Сначала разрушают, а потом пытаются зайти на разрушившие позиции в надежде на то, что мы их оставим, ведь щебень и строительный мусор нет смысла удерживать. По этой причине, я думаю, то же будет и в Курской области. Уже есть. Обычно россияне разносят собственные города", — сказал Попович.

Обозреватель подчеркнул, что сбор войск в Курской области свидетельствует о планах России вытеснить украинские силы на своей территории. Он отметил, что говорить о том, что Россия отказалась от этой области, было бы неправильным, поскольку российские войска концентрируются в регионе для выполнения поставленных задач.

Попович также предположил, что россияне могут попытаться совершить наступательные операции в Курской области для вытеснения ВСУ. Он добавил, что с имиджевой точки зрения, оставить украинские войска на российской территории для Путина будет неприемлемым.

"Найдутся люди, которые будут ему говорить о том, что, мол, делает украинская армия в Курской области. То есть давайте этот вопрос решать: либо обмениваться территориями, либо будем их оттуда выбивать. Но если выбивать не получается, значит, нужно, наверное, дипломатическим путем каким-то образом эту проблему решить. Вот именно таким образом, наверное, ситуация будет разворачиваться”, — говорит эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ имели успех в Глушковском районе Курской области.



