С чем Путин никак не может смириться: где враг готовится устроить ВСУ ад

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Российские оккупанты продолжают придерживаться своей стратегии тотального разрушения, как на украинских территориях, так и в пределах собственной страны, в частности в Курской области. После того, как они уничтожают все на пути, пытаются занять те же разрушенные позиции, отметил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.
Бои в Курской области
По словам эксперта, захватчики продолжают применять так называемую "тактику выжженной земли", которую уже используют в Донецкой области, и теперь планируют полностью перенести ее на собственные территории, в частности в Курскую область.
Обозреватель подчеркнул, что сбор войск в Курской области свидетельствует о планах России вытеснить украинские силы на своей территории. Он отметил, что говорить о том, что Россия отказалась от этой области, было бы неправильным, поскольку российские войска концентрируются в регионе для выполнения поставленных задач.
Попович также предположил, что россияне могут попытаться совершить наступательные операции в Курской области для вытеснения ВСУ. Он добавил, что с имиджевой точки зрения, оставить украинские войска на российской территории для Путина будет неприемлемым.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ имели успех в Глушковском районе Курской области.
Новости