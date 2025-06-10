С чем просчиталась Украина: почему Путин все еще не готов сесть за стол переговоров

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Кравцев Сергей
Украина провела уникальную операцию "Паутина", массированно ударив по четырех российских аэродромах, где располагалась стратегическая авиация РФ. Под ударом оказались более 40 самолетов. Однако этот удар все равно не заставил российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и серьезно обсудить вопрос прекращение войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Telegraph.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В СМИ обращают внимание, что Москва уже несколько недель усиливает интенсивность своих атак на Украину, устанавливая новые рекорды по количеству беспилотников. Но операция "Паутина" похоже спровоцировала эскалацию бомбардировок со стороны России, а никак не готовность пойти на добросовестный диалог.
При этом эскалация воздушных атак российских войск на Украину происходит на фоне все более явных признаков того, что этим летом начнется еще одно новое российское наступление.
Несмотря на то, что Путин настаивает перед Трампом, что он готов обсудить прекращение войны в Украине, действия его войска свидетельствуют об обратном, отмечается в статье.
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