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С чем просчиталась Украина: почему Путин все еще не готов сесть за стол переговоров

Москва уже несколько недель усиливает интенсивность своих атак на Украину

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

Украина провела уникальную операцию "Паутина", массированно ударив по четырех российских аэродромах, где располагалась стратегическая авиация РФ. Под ударом оказались более 40 самолетов. Однако этот удар все равно не заставил российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и серьезно обсудить вопрос прекращение войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Telegraph.

С чем просчиталась Украина: почему Путин все еще не готов сесть за стол переговоров

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В СМИ обращают внимание, что Москва уже несколько недель усиливает интенсивность своих атак на Украину, устанавливая новые рекорды по количеству беспилотников. Но операция "Паутина" похоже спровоцировала эскалацию бомбардировок со стороны России, а никак не готовность пойти на добросовестный диалог.

"Хотя украинские средства ПВО способны сбивать большинство беспилотников, направленных в их сторону, даже та небольшая часть, которая прорывается, наносит большой ущерб и подрывает моральный дух гражданского населения, поскольку украинцы по всей стране вынуждены день за днем укрываться в бомбоубежищах", — отмечают авторы публикации.

При этом эскалация воздушных атак российских войск на Украину происходит на фоне все более явных признаков того, что этим летом начнется еще одно новое российское наступление.

Несмотря на то, что Путин настаивает перед Трампом, что он готов обсудить прекращение войны в Украине, действия его войска свидетельствуют об обратном, отмечается в статье.

"Несмотря на операцию "Паутина", Путин по-прежнему находится в выигрышном положении в войне, и пока он готов жертвовать все больше россиян на мясорубке фронта, он, вероятно, останется в этом положении. На данный момент у него просто нет стимула садиться за стол переговоров и серьезно обсуждать прекращение этого конфликта – ни с Трампом, ни с Зеленским, ни с кем-либо еще", — подчеркивают в The Telegraph.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/06/09/putins-summer-of-savage-brutality-has-just-begun/
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