logo

BTC/USD

94491.16

ETH/USD

3353.36

LTC/USD

99.03

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "С 2025 года в Украине начнут мобилизовать людей с инвалидностью": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"С 2025 года в Украине начнут мобилизовать людей с инвалидностью": что известно

В сети распространяется новый фейк о мобилизации

27 декабря 2024, 16:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В соцсетях распространяется информация, что якобы из-за ликвидации МСЭКов и автоматической отмены статуса инвалидности с 1 января 2025 года в Украине люди с инвалидностью будут подпадать под мобилизацию. В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности опровергли эту новость.

"С 2025 года в Украине начнут мобилизовать людей с инвалидностью": что известно

Иллюстративное фото

Правда: все люди, имеющие статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации, на основании заключения МСЭК в течение срока его действия, отметили в Министерстве здравоохранения.

Также не соответствует действительности информация, что все мужчины с инвалидностью 25-60 лет должны пройти пересмотр по установлению инвалидности.

Эта категория людей будет проходить повторный обзор исключительно в случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были пройти его, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве во время военного положения, — добавили в Минздраве.

Обратите внимание: на сайте Минздрава изложена подробная информация о том, кому и когда действительно нужно проходить повторный обзор в новой системе оценивания.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народная депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина выразила сомнения в возможности создания территориальных центров комплектования за рубежом. Однако, по ее словам, такую вероятность совсем отвергать нельзя.

Южанина отметила, что посольства и консульства уже проводят многочисленные встречи и консультации, и не уверена, что целесообразно создавать дополнительные хабы за рубежом.

"Я не уверена, что не дойдет до этого (работы ТЦК за границей – ред.). Что значит хабы? Разве сейчас посольства, консульства не проводят достаточно встреч, не проводят достаточно консультаций?" – отметила она.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости