«С 1 сентября Украина планирует мобилизовать до миллиона женщин»: что известно

Российская пропаганда активизировала распространение дезинформации о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

Россияне распространяют фейк о мобилизации женщин с 1 сентября

Так, вражеские пропагандистские ресурсы, ссылаясь на "анонимные источники", заявляют, что вроде бы с 1 сентября 2025 года украинские власти "планируют мобилизовать до миллиона женщин". Отдельно подчеркивается якобы "снижение возрастного порога до 18 лет".

На самом деле, никаких планов по мобилизации женщин в Украине не существует. На рассмотрении Верховной Рады нет законопроектов, предусматривающих такие изменения. Также нет никаких решений правительства или заявлений украинских должностных лиц о массовой мобилизации женщин.

В рамках этой же информационной операции, как сообщал Центр, российские Telegram-каналы распространяли deepfake-видео, вроде бы Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу.

"Цель подобных информационных вбросов — посеять панические настроения среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в тылу. Доверяйте только проверенным источникам информации и не поддавайтесь на провокации врага!" – подчеркивают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пропаганда РФ распространяет фейковое видео, на котором командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий якобы заявляет, что "государство не имеет средств проводить идентификацию тел погибших на войне и выплачивать каждой семье компенсацию". В то же время, он якобы призывает людей выходить на акции протеста против власти.