С 1 ноября произошли изменения для военнообязанных: в ТЦК сообщили детали

С 1 ноября военнообязанных, которые попадут в учебные центры ВСУ, ожидает новая программа. Кроме того, продолжительность обучения увеличена с 30 дней до 45. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина.

Майор Роман Истомин. Фото из открытых источников

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин во время брифинга в медиацентре Полтавской ОВА рассказал об изменениях, ожидающих военнообязанных при получении базовой общевойсковой подготовки в учебных центрах ВСУ.

"Те военнообязанные, которые попадают в учебный центр после 1 ноября, будут проходить подготовку не 30 суток, как было раньше, а 45. Это важно", — сказал Истомин.

Помимо увеличения сроков обучения также обновлена сама программа подготовки.

"Изменена сама программа. Анонсируется, что это будет гораздо более качественная подготовка молодых воинов, как по контракту, так и по мобилизации", — рассказал спикер Полтавского ТЦК.

Получение базовой военной подготовки в учебных центрах ВСУ внедряется в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", направленной на улучшение подготовки украинских бойцов.

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