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С 1 ноября произошли изменения для военнообязанных: в ТЦК сообщили детали

Силы обороны Украины перешли на программу проведения базовой общевойсковой подготовки со сроком обучения 45 дней.

13 ноября 2024, 15:07
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Slava Kot

С 1 ноября военнообязанных, которые попадут в учебные центры ВСУ, ожидает новая программа. Кроме того, продолжительность обучения увеличена с 30 дней до 45. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина.

С 1 ноября произошли изменения для военнообязанных: в ТЦК сообщили детали

Майор Роман Истомин. Фото из открытых источников

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин во время брифинга в медиацентре Полтавской ОВА рассказал об изменениях, ожидающих военнообязанных при получении базовой общевойсковой подготовки в учебных центрах ВСУ.

"Те военнообязанные, которые попадают в учебный центр после 1 ноября, будут проходить подготовку не 30 суток, как было раньше, а 45. Это важно", — сказал Истомин.

Помимо увеличения сроков обучения также обновлена сама программа подготовки.

"Изменена сама программа. Анонсируется, что это будет гораздо более качественная подготовка молодых воинов, как по контракту, так и по мобилизации", — рассказал спикер Полтавского ТЦК.

Получение базовой военной подготовки в учебных центрах ВСУ внедряется в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", направленной на улучшение подготовки украинских бойцов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 47 отдельная механизированная бригада "Магура" открыла "курсы" для мужчин, на которых обещает научить пересекать границу, переплывать Тису, ориентироваться в лесу, навыкам маскировки и передвижения малыми группами.

Также "Комментарии" писали о командире минометной батареи Мирославе Борисенко, который назвал главную проблему украинской армии, из-за чего Украина теряет город за городом.



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