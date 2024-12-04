Рютте раскрыл детали сделки, которую Трамп может рассмотреть по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте признался, что у него состоялся откровенный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого он акцентировал внимание, что помощь Украине будет "хорошей сделкой" для Соединенных Штатов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Марк Рютте заявил, что любая потенциальная мирная сделка с Россией не должна давать врагам США повода для празднования.

По словам официальных лиц, НАТО стремится поддерживать Трампа на фоне его заявлений о вероятном выходе США из Альянса. С его неизбежным возвращением к власти лидеры начали разрабатывать стратегию относительно того, как сохранить вклад Вашингтона в оборону Европы.

Рютте сказал, что он сказал Трампу, что, когда они будут обсуждать, что будет дальше для Украины, они также должны рассмотреть, как результат этого конфликта будут интерпретировать Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Генсек отметил, что он пытался убедить Дональда Трампа, что любая сделка по прекращению боевых действий в Украине подбодрит Китай и Северную Корею, каждый из которых является центром внимания будущего президента США.

"Каждый раз, когда мы достигаем соглашения по Украине, это должно быть хорошее соглашение", – отметил Марк Рютте.

Трамп пообещал остановить войну в Украине за "24 часа", а на прошлой неделе объявил Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, своим посланником, который попытается прекратить боевые действия.

Кэллог сказал, что Украине, возможно, придется временно отказаться от некоторых своих надежд восстановить полный контроль над своей территорией в обмен на мир и гарантии безопасности Запада. Президент Украины Владимир Зеленский в последние дни заявил, что если Украина сможет получить членство в НАТО — пока что это отдаленная перспектива, — то такая схема мира может сработать.

Но некоторые официальные лица НАТО заявили, что не уверены, заинтересован ли российский президент Владимир Путин в переговорах в ближайшее время.

Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО испугались угроз Путина: количество противников членства Украины в Альянсе увеличилось.



