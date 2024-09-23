Рустем Умеров: за год с помощью дронов уничтожено более 200 вражеских объектов

Украина стала первой страной в мире, эффективно внедрившей инновационную технологию "рой дронов", достигая значительных успехов в борьбе с агрессором. Рустем Умеров, министр обороны Украины, отметил, что благодаря этой технологии удалось уничтожить или повредить более 200 стратегически важных объектов на территории России за прошлый год.

Рустем Умеров. Фото УП

По словам Умерова, вражеские пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава оказались уязвимыми перед украинскими беспилотниками. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли вытеснить российские военные корабли с баз в Крыму, уничтожив 10 надводных кораблей и катеров и одну подводную лодку в течение года.

Дроны, разработанные и производимые в Украине, теперь могут преодолевать расстояние более 1000 километров, достигая таких отдаленных мест как Мурманск и Надволжье в России, и уничтожают нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и другие важные объекты.

Общие расходы на закупку дронов и сопутствующих боеприпасов в 2024 году достигли 21 миллиарда гривен, с дополнительными инвестициями в размере 9 миллиардов гривен. Совместно с Госспецсвязи Минобороны закупило более миллиона дронов, значительно увеличив дальнобойность и точность украинского дронового флота.

Читайте на портале "Комментарии" — НАТО должно четко продемонстрировать России, что нарушение воздушного пространства стран Альянса недопустимо, об этом в интервью Delfi заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. В частности, по его словам, регулярные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками носят систематический характер.