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Рустем Умеров: за год с помощью дронов уничтожено более 200 вражеских объектов

Министр обороны Украины объявил о новых достижениях в разработке и использовании дронов

23 сентября 2024, 18:56
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Черновалова Кристина

Украина стала первой страной в мире, эффективно внедрившей инновационную технологию "рой дронов", достигая значительных успехов в борьбе с агрессором. Рустем Умеров, министр обороны Украины, отметил, что благодаря этой технологии удалось уничтожить или повредить более 200 стратегически важных объектов на территории России за прошлый год.

Рустем Умеров: за год с помощью дронов уничтожено более 200 вражеских объектов

Рустем Умеров. Фото УП

По словам Умерова, вражеские пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава оказались уязвимыми перед украинскими беспилотниками. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли вытеснить российские военные корабли с баз в Крыму, уничтожив 10 надводных кораблей и катеров и одну подводную лодку в течение года.

Дроны, разработанные и производимые в Украине, теперь могут преодолевать расстояние более 1000 километров, достигая таких отдаленных мест как Мурманск и Надволжье в России, и уничтожают нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и другие важные объекты.

Общие расходы на закупку дронов и сопутствующих боеприпасов в 2024 году достигли 21 миллиарда гривен, с дополнительными инвестициями в размере 9 миллиардов гривен. Совместно с Госспецсвязи Минобороны закупило более миллиона дронов, значительно увеличив дальнобойность и точность украинского дронового флота.

Читайте на портале "Комментарии" — НАТО должно четко продемонстрировать России, что нарушение воздушного пространства стран Альянса недопустимо, об этом в интервью Delfi заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. В частности, по его словам, регулярные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками носят систематический характер.



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Источник: https://forbes.ua/war-in-ukraine/matematika-viyni-pro-rik-roboti-minoboroni-u-chotirokh-krokakh-vid-ministra-rustema-umerova-23092024-23767
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