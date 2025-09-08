Рубрики
Российские Telegram-каналы распространяют пропаганду по продвижению оккупационных войск РФ в Заречном Донецкой области. В Генеральном штабе ВСУ заявляют, что силы обороны Украины контролируют поселок и опубликовали видео подтверждение.
«Русская армия продвинулась в Заречном Донецкой области»: что известно
Заявляется, что его деоккупировали силы отдельного штурмового полка "Скала".
Кроме того, в Центре противодействия дезинформации отмечают, что Силы обороны преуспевают на Востоке. Русские, несмотря на распространение пропаганды на Запад о собственном быстром продвижении и "обвале фронта", получили удары на направлениях, где они пытались атаковать, и вынуждены были отойти. Некоторые потери позиций признали даже их военкоры.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупационная военная группировка "Восток" ВС РФ якобы захватила населенный пункт Новоселовка на Днепропетровщине, сообщили в Минобороны Российской Федерации, передает пропагандистское издание РИА Новости.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
Во вражеском ведомстве подчеркивают, что якобы российские военные также нанесли поражение украинским военным в районах Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области, а также Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.