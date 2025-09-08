Российские Telegram-каналы распространяют пропаганду по продвижению оккупационных войск РФ в Заречном Донецкой области. В Генеральном штабе ВСУ заявляют, что силы обороны Украины контролируют поселок и опубликовали видео подтверждение.

«Русская армия продвинулась в Заречном Донецкой области»: что известно

Заявляется, что его деоккупировали силы отдельного штурмового полка "Скала".

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации отмечают, что Силы обороны преуспевают на Востоке. Русские, несмотря на распространение пропаганды на Запад о собственном быстром продвижении и "обвале фронта", получили удары на направлениях, где они пытались атаковать, и вынуждены были отойти. Некоторые потери позиций признали даже их военкоры.

"Так, если брать Добропольское направление, где противник создал наступательную группировку, то здесь россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли они 25,5 кв. км. На Покровском направлении их достижение – 5 кв. км, в то время как наши войска возобновили контроль над 26 кв. км", – отмечают в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупационная военная группировка "Восток" ВС РФ якобы захватила населенный пункт Новоселовка на Днепропетровщине, сообщили в Минобороны Российской Федерации, передает пропагандистское издание РИА Новости.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", — говорится в сводке.

Во вражеском ведомстве подчеркивают, что якобы российские военные также нанесли поражение украинским военным в районах Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области, а также Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.