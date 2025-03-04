Румыния может передумать сбивать российские дроны: кто выступает против

Три экстремистские румынские парламентские партии — AUR, S.O.S. Румыния и POT обжаловали в Конституционном суде принятые парламентом законопроекты, которые позволяют стране сбивать беспилотники, незаконно вторгающиеся в ее воздушное пространство. Из-за таких обжалований законы не могут быть обнародованы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Euractiv.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

В издании напомнили, что сенат 26 февраля одобрил законопроект министерства обороны, который позволяет армии Румынии и силам союзников перехватывать и сбивать дроны или самолеты, заходящие в воздушное пространство страны незаконным путем.

"Это будет осуществляться с помощью систем противовоздушной обороны, в том числе наземного базирования, которые эксплуатируются национальными или союзническими силами. Согласно законопроекту, военные средства союзников или государств-партнеров также могут участвовать в таких операциях в соответствии с договорами о коллективной обороне, подписанных Румынией, или в соответствии с двусторонними соглашениями о безопасности", — говорится в материале.

Несмотря на важность этого закона, три экстремистские партии не объявили официально о своей инициативе. Вместо них информацию опубликовала партия USR (Renew).

В то время как Европа обсуждает усиление обороны ЕС и Украины от "все более очевидной российской угрозы", экстремистские партии обратились в Конституционный суд против законов, которые бы позволили румынской армии "сбивать российские дроны, которые месяцами нарушают наше воздушное пространство", отметила лидер USR Елена Ласкони в Facebook.

"Эти изоляционистские партии борются не за Румынию, а против нее", — подчеркнула Ласкони и обвинила партии в том, что они делают страну "уязвимой в критический момент".

В то же время депутат от партии S.O.S. Думитру Коарна отметил, что Румыния не имеет никаких связей с Россией.

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