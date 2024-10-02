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Румынии откроют морской тренировочный центр для украинских военных

Предварительно центр будет функционировать в течение двух лет

сегодня, 12:13
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Амбарцумян Анна

На совместном пленарном заседании во вторник парламент Румынии принял решение о создании морского учебного центра для подготовки украинского военного персонала. За инициативу президента Клауса Иоганниса проголосовали 233 депутата, 18 были против, а 25 воздержались. Об этом сообщает Stiripesurse.

Румынии откроют морской тренировочный центр для украинских военных

Флаг Румынии. Фото из открытых источников

В своем обращении к парламенту Иоганнис подчеркнул, что последние события в войне, развязанной Российской Федерацией против Украины, подтвердили необходимость усиленного и разнообразного обучения украинских вооруженных сил. Он отметил, что Румыния имеет возможность внести свой вклад в международную Коалицию морской способности, разместив учебный центр на своей территории и поддерживая обучение украинской морской пехоты.

Согласно предлагаемой концепции учебный центр будет действовать в течение двух лет с возможностью досрочного прекращения обязательств. Румыния будет иметь право приостановить свое участие в любой момент во время учебного процесса или по истечении определенного срока.

Кроме того, поддержка международного сообщества обеспечит функционирование центра, а Великобритания примет финансирование и планирование начального развития. Этот учебный центр подчеркнет статус Румынии как регионального лидера в области морских операций, способствуя укреплению единства и евроатлантической позиции сдерживания и обороны.

В ходе того же заседания парламентарии также поддержали инициативу президента по участию румынской армии в миссии НАТО по поддержке безопасности и обучения для Украины (NSATU), начиная с этого года. Это будет включать в себя предоставление инфраструктуры и оборудования для размещения базы материально-технического обеспечения Румынии (LEN-R) на 71-й авиабазе Кампия Турзи.



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Источник: https://www.stiripesurse.ro/parliament-approves-president-iohannis-request-for-maritime-training-facility-for-ukrainian-forces_3449311.html
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