Руководство ЕС не верит, что война в Украине закончит до конца года, но называют новые термины

Война в Украине может длиться, по меньшей мере, еще два года. Такую оценку в интервью испанским СМИ высказала верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кайя Каллас, сообщает испанское издание El Pais.

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Каллас не слишком оптимистично настроена по поводу войны в Украине: она считает, что "осталось минимум два года конфликта"", — пишет газета, не подавая более подробных цитат.

El Pais отмечает, что в "кулуарах Страсбурга" все чаще говорят о тупике в войне между Россией и Украиной. Там выражают обеспокоенность тем, что Россия "испытала безнаказанность", и примером этого называют вчерашнее нападение на Польшу.

"Опрошенные источники прогнозируют, что война будет продолжаться до тех пор, пока не сменится руководство обеих сторон", — добавляет издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после атаки РФ на Польшу война в Украине может измениться . Атака российских дронов-камикадзе на территорию Польши может стать переломным моментом для Европы – шанс убедить президента США Дональда Трампа, что Владимир Путин никогда не имел серьезных намерений по миру в Украине. Об этом пишет The Telegraph.

В публикации говорится, что европейские лидеры публично поддерживают план Трампа по переговорам о прекращении огня, на чем настаивает администрация США, но в то же время не верят в искренность путинского режима. Они сейчас полны оптимизма, что американский лидер наконец-то поймет: Москва только использует его, и что самое время ввести новые санкции и максимально поддержать Киев.

Журналисты напоминают, что новый президент Польши Кароль Навроцкий на прошлой неделе получил теплый прием в Белом доме. Дональд Трамп тогда пообещал рассмотреть возможность увеличения количества американских войск в Польше, которое является одним из лидеров НАТО по оборонным расходам.

