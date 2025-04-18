Руководители ОВА обратились к жителям по поводу Пасхи

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин обратились к жителям областей с предостережениями праздновать Пасхальные праздники дома, не создавать больших скоплений людей и не посещать храмы.

Иллюстративное фото

"В этом году Пасху мы снова встречаем в сложных условиях. Каждый день мы видим, что враг целенаправленно бьет по гражданским. Только за последние недели — неоднократные обстрелы мест, где находились люди. Любое скопление – это потенциальная мишень. И это, к сожалению, подтверждено опытом", – отметил Иван Федоров.

Он подчеркнул:

- никаких массовых собраний,

- никаких публичных богослужений в церквях,

- никаких скоплений людей.

"В преддверии Пасхи призываю всех жителей области очень внимательно отнестись к вопросам безопасности, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и избегать массовых скоплений. Враг не раз продемонстрировал, что для него нет ничего святого. Помните: большие скопления людей – это риск. Так же обращаюсь и к духовенству: отнеситесь с пониманием к ситуации безопасности в Донецкой области — не стоит проводить массовые мероприятия", – подчеркнул Вадим Филашкин.

Он напомнил, что в Донецкой области в соответствии с оперативной ситуацией и приближение населенных пунктов к линии боевых действий, действует комендантский час по трем режимам.

С 15:00 до 11:00 или с 17:00 до 09:00 – такой комендантский час действует в общинах в зависимости от расстояния до линии фронта.

В населенных пунктах, удаленных от линии фронта, с 21:00 до 05:00.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что два крупных города – Харьков и центр нынешней территории Донецкой области Краматорск – категорически не готовы к обороне и наступательным действиям со стороны врага. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов.