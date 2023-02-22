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Руководитель ВОЗ назвал количество российских атак на медицинские учреждения

В ВОЗ рассказали о количестве российских атак по медицинским учреждениям Украины, нанесенным армией РФ.

сегодня, 18:47
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Автор:

Slava Kot

Во время брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, сколько россия совершила атаки на медицинские учреждения в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание CNN.

Руководитель ВОЗ назвал количество российских атак на медицинские учреждения

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Фото из открытых источников

Почти год назад Путин приступил к полномасштабному вторжению российской армии в Украину. За это время были зафиксированы тысячи военных преступлений, в том числе российские ракетные снаряды попадали в больницы, аптеки и другие медицинские учреждения.


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"В Украине было совершено по меньшей мере 802 нападения на учреждения здравоохранения, в результате которых погиб 101 врач и пациент", — сообщает CNN слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Вероятно, настоящее количество медицинских учреждений и врачей, пострадавших от российской агрессии выше.

Гендиректор ВОЗ отметил, что война в Украине обострила многие проблемы, связанные с медицинской сферой. В частности, это поддержка психологического здоровья и лечения таких болезней как ВИЧ, рак, туберкулез. Кроме того, уменьшились показатели применения вакцин против Covid-19, кори, пневмонии и полиемиолита.

"Последствия этой войны для здоровья разрушительны", — заключает Тедрос Гебрейесус.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что ВОЗ созвала срочное совещание по поводу смертельной вспышки вируса Марбург. Вирус появился впервые в этом году в Гвинее, где убил по меньшей мере девять человек.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Украины Дмитрии Кулебе, который назвал оружие, которое наиболее необходимо Украине для противостояния с российской Федерацией.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-2-22-23/index.html
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