Руководитель ВОЗ назвал количество российских атак на медицинские учреждения

Во время брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, сколько россия совершила атаки на медицинские учреждения в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание CNN.



Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Фото из открытых источников

Почти год назад Путин приступил к полномасштабному вторжению российской армии в Украину. За это время были зафиксированы тысячи военных преступлений, в том числе российские ракетные снаряды попадали в больницы, аптеки и другие медицинские учреждения.

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"В Украине было совершено по меньшей мере 802 нападения на учреждения здравоохранения, в результате которых погиб 101 врач и пациент", — сообщает CNN слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Вероятно, настоящее количество медицинских учреждений и врачей, пострадавших от российской агрессии выше.

Гендиректор ВОЗ отметил, что война в Украине обострила многие проблемы, связанные с медицинской сферой. В частности, это поддержка психологического здоровья и лечения таких болезней как ВИЧ, рак, туберкулез. Кроме того, уменьшились показатели применения вакцин против Covid-19, кори, пневмонии и полиемиолита.

"Последствия этой войны для здоровья разрушительны", — заключает Тедрос Гебрейесус.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что ВОЗ созвала срочное совещание по поводу смертельной вспышки вируса Марбург. Вирус появился впервые в этом году в Гвинее, где убил по меньшей мере девять человек.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Украины Дмитрии Кулебе, который назвал оружие, которое наиболее необходимо Украине для противостояния с российской Федерацией.