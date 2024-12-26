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Руководитель предприятия подозревается в поставке некачественных спальников для ВСУ на сумму 30 млн. гривен

Директору предприятия предъявлено подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах

26 декабря 2024, 11:45
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Клименко Елена

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили подозрение директору предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году снабжало одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков ненадлежащего качества. Об этом сообщила пресс-служба ДБР 26 декабря.

Руководитель предприятия подозревается в поставке некачественных спальников для ВСУ на сумму 30 млн. гривен

Фото: из открытых источников

Общая стоимость поставки составила 30 миллионов гривен, однако экспертиза выявила значительные нарушения технических требований. Спальные мешки не соответствовали установленным стандартам, что сделало их непригодными для использования в полевых условиях. В частности, ткань не соответствовала заявленному составу, а также оказалось, что в спальных мешках отсутствуют необходимые элементы — флисовая подложка и специальный слой ткани, предотвращающий проникновение воздуха.

Директору предприятия предъявлено подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с возможностью конфискации имущества.

Военная часть подала иск в суд на сумму 6 миллионов гривен о возмещении штрафных санкций и замене некачественных спальных мешков на соответствующие стандартам. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Следствие продолжается и сейчас исследуются обстоятельства возможной причастности к этому уголовному правонарушению должностных лиц воинской части.

Напомним, недавно на Днепропетровщине разоблачен другой случай закупки некачественной военной одежды на 200 миллионов гривен, организованный командиром воинской части и руководителем предприятия.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Воздушные силы ВСУ на днях атаковали предприятие в Ростовской области . Завод занимается производством топлива для баллистических ракет.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-direktoru-pidpriemstva-shho-postavilo-vijskovim-20-tisyach-neyakisnih-spalnikiv
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