Руководитель ГУР Кирилл Буданов высмеял заявления российской пропаганды

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отреагировал на российскую пропаганду, которая попыталась убедить, что украинский руководитель скончался в коме, а его выступления генерирует искусственный интеллект. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyiv Post.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов высмеял заявления россиян о своей гибели и иронически прокомментировал ситуацию.

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"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа", – говорит Буданов.

Руководитель ГУР шутит, что у пропагандистов будет много работы в неприятной и истерической обстановке.

"Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", — высмеивает россиян Кирилл Буданов.

Первые массовые слухи о ранении или гибели Буданова попали в сеть 29 мая, когда россияне нанесли очередной удар по Киеву. Кремлевские государственные каналы это подхватили и рассказывали, что украинские каналы якобы подтвердили эту информацию.

В начале июня один из главных пропагандистов Владимир Соловьев рассказал, что Буданов якобы находится в коме в Германии. Вскоре Буданов записал 30-секундное видео, где он помалкивает. Таким образом, руководитель ГУР призвал к информационной тишине, однако россияне считают, что ролик создал искусственный интеллект.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии призвал следить за россиянами за границей.

Также "Комментарии" писали об украинском президенте, который ответил на заявления российского диктатора Владимира Путина об уничтожении американских систем ПВО Patriot.