Утром 30 мая в российском Владивостоке, вблизи бухты Десантна, раздались два мощных взрыва. По информации источников Общественного в силовых структурах, речь идет об успешной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате которой был нанесен удар по личному составу и технике армии РФ.

Кирилл Буданов

Как сообщил собеседник издания, взрывы прогремели на территории, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты РФ. Отмечается, что первый взрыв прогремел вблизи контрольно-пропускного пункта, второй — в зоне пребывания военнослужащих и командования части.

В результате атаки был поражен не только личный состав, но и военная техника и специальные средства, которые использует российская армия.

Местные жители сообщают о прибытии по меньшей мере десяти карет скорой помощи и эвакуационного вертолета. С территории части активно вывозят поврежденную технику.

Впрочем, официальная российская версия традиционно существенно разнится. В частности, региональные власти заявили, что инцидент произошел в результате взрыва двух газовых баллонов, и якобы обошлось без пострадавших. В городе объявили "режим контртеррористической операции". Район вокруг воинской части полностью заблокирован, а дорога между бухтой Шамора и поселком Щитово перекрыта.

155-я бригада морской пехоты РФ известна своим активным участием в боевых действиях против Украины. В частности, ее подразделения были зафиксированы в боях за Мариуполь, Угледар, а также в Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Байден и Трамп предали Украину.



