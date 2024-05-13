Рухнул миф не только о «второй армии мира», а и о всемогуществе НАТО: к чему это приведет

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Ткачик Олеся
Кадровые перестановки в правительстве террористической России связаны с тем, что Кремль выбирает более прагматичный сценарий в войне, считает Кирилл Сазонов.
Кирилл Сазонов
Именно поэтому, по его словам, Кремль понял, что вполне может переводить экономику на военные рельсы и готовиться к долгой войне с НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России министра обороны Сергея Шойгу отправили возглавлять Совбез. На его место назначили на тысячу процентов человека Путина Андрея Белоусова. Его главной задачей станет прекращение коррупционных схем и направление денег на оборонку. По мнению экспертов, даже если в РФ не увеличат финансирование армии и обороны, вражеская армия все равно теперь будет быстрее и больше получать различного вооружения и техники.
Что касается уволенного Николая Патрушева, который до этого возглавлял Совбез, то его судьба пока непонятно. То есть отмечают эксперты, неизвестно, не попал ли он в опалу. Хотя некоторые аналитики считают, что отставка Патрушева, это тихая месть Путина за "путч Пригожина".
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