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Рухнул миф не только о «второй армии мира», а и о всемогуществе НАТО: к чему это приведет

В войне в Украине рухнуло сразу два мифа – о «второй армии мира» и о всемогуществе НАТО, заявил военный Кирилл Сазонов. По его словам, Кремль понял, что Альянс не такой уж и страшный и готовится к долгой войне

сегодня, 17:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кадровые перестановки в правительстве террористической России связаны с тем, что Кремль выбирает более прагматичный сценарий в войне, считает Кирилл Сазонов.

Рухнул миф не только о «второй армии мира», а и о всемогуществе НАТО: к чему это приведет

Кирилл Сазонов

"В Кремле оценили ситуацию и пришли к выводу, что НАТО не такое и страшное. Да, в этой войне рухнул миф про вторую армию мира в России. Но рухнул и миф о сильном и всемогущем Альянсе",
- отметил военный.

Именно поэтому, по его словам, Кремль понял, что вполне может переводить экономику на военные рельсы и готовиться к долгой войне с НАТО.

"Сценариев много. Точной картины пока нет. Идеолог и главный руководитель войны против Украины — это глава Генштаба Герасимов. Главный по генерации бреда в международных отношениях – Лавров. Оба сохранили свои посты. Так что для нас сразу на фронте и на международном уровне ничего не меняется",
— заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России министра обороны Сергея Шойгу отправили возглавлять Совбез. На его место назначили на тысячу процентов человека Путина Андрея Белоусова. Его главной задачей станет прекращение коррупционных схем и направление денег на оборонку. По мнению экспертов, даже если в РФ не увеличат финансирование армии и обороны, вражеская армия все равно теперь будет быстрее и больше получать различного вооружения и техники.

Что касается уволенного Николая Патрушева, который до этого возглавлял Совбез, то его судьба пока непонятно. То есть отмечают эксперты, неизвестно, не попал ли он в опалу. Хотя некоторые аналитики считают, что отставка Патрушева, это тихая месть Путина за "путч Пригожина".




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02GyZo6fSM3UEbxgTJ8DPQPdxGYr2Km7h6aDmgvZZq59bbZKZZx4cZfHkyVKVYenCGl
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