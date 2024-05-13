Рухнул миф не только о «второй армии мира», а и о всемогуществе НАТО: к чему это приведет

Кадровые перестановки в правительстве террористической России связаны с тем, что Кремль выбирает более прагматичный сценарий в войне, считает Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов

"В Кремле оценили ситуацию и пришли к выводу, что НАТО не такое и страшное. Да, в этой войне рухнул миф про вторую армию мира в России. Но рухнул и миф о сильном и всемогущем Альянсе", - отметил военный.

Именно поэтому, по его словам, Кремль понял, что вполне может переводить экономику на военные рельсы и готовиться к долгой войне с НАТО.

"Сценариев много. Точной картины пока нет. Идеолог и главный руководитель войны против Украины — это глава Генштаба Герасимов. Главный по генерации бреда в международных отношениях – Лавров. Оба сохранили свои посты. Так что для нас сразу на фронте и на международном уровне ничего не меняется", — заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России министра обороны Сергея Шойгу отправили возглавлять Совбез. На его место назначили на тысячу процентов человека Путина Андрея Белоусова. Его главной задачей станет прекращение коррупционных схем и направление денег на оборонку. По мнению экспертов, даже если в РФ не увеличат финансирование армии и обороны, вражеская армия все равно теперь будет быстрее и больше получать различного вооружения и техники.

Что касается уволенного Николая Патрушева, который до этого возглавлял Совбез, то его судьба пока непонятно. То есть отмечают эксперты, неизвестно, не попал ли он в опалу. Хотя некоторые аналитики считают, что отставка Патрушева, это тихая месть Путина за "путч Пригожина".



