Рубио: следующая неделя будет решающей в переговорах по Украине

Следующая неделя будет решающей в переговорах по достижению соглашения о прекращении войны в Украине. Clash Report цитирует госсекретаря США Марко Рубио.

Марко Рубио

Руководитель Госдепа США отметил, что Украина и Россия ближе к мирному соглашению, чем за последние три года — "мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не расширяют санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту в Украине

"США сейчас имеют основания как для оптимизма по усилиям сторон войны в Украине по урегулированию, так и причин для беспокойств " , - сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, США в ближайшей неделе оценят прогресс сторон по урегулированию в Украине и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной встрече с Дональдом Трампом, которая состоялась в Ватикане 26 апреля перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском. По словам Зеленского, переговоры были короткими – длились примерно 15 минут – но насыщенными содержанием и носили "очень чувствительный характер".

Об этом он рассказал журналистам Общественного во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая также касалась вопросов безопасности и будущих форматов поддержки Украины со стороны партнеров.

"У нас был продуктивный разговор. Не могу раскрывать много деталей, потому что обсуждали очень чувствительные вещи. Речь шла, в частности, о том, как приблизить конец войны, а также о результатах моих последних визитов в Париж и Лондон. Мы стремимся продолжать диалог, чтобы достичь мира для Украины", — заявил Зеленский.