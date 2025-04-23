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Рубио пугает Украину более жестокими условиями для мира: подробности

Государственный секретарь США говорит, что если переговоры под их руководством провалятся, Украина может оказаться в более неудобном положении в будущем и получить более жестокие условия мира от России.

23 апреля 2025, 18:13
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Ткачова Марія

Марк Рубио сказал, что не знает, возможно ли завершение войны уже на этой неделе, как об этом говорил Трамп, но он искренне надеется на это. По его словам, война в Украине ужасна и не имеет военного решения.

Рубио пугает Украину более жестокими условиями для мира: подробности

Марко Рубио — 1tv.ge

Рубио объяснил, что Россия не сможет полностью захватить Украину, а Украина, в свою очередь, не сможет выгнать россиян вплоть до границ 2014 года. Поэтому важно честно смотреть на ситуацию, а именно стороны имеют столь разные позиции, будто живут в разных мирах.

Он добавил, что США потратили много времени и усилий, чтобы понять, чего хочет Россия и как видит ситуацию Украина. После трехлетней паузы американские чиновники стали снова говорить с представителями РФ — и это позволяет лучше понять их позицию. Но если выяснится, что стороны слишком далеки друг от друга, мира может не быть.

Сенатор подчеркнул, что США и дальше будут готовы помогать в переговорах — но только если будет реалистичный путь вперед. Если станет ясно, что прогресса нет, возможно придется переключиться на другие важные дела в мире.

"Это не наша война. Мы ее не начинали. Но мы хотим помочь остановить его. Я надеюсь, что стороны смогут приблизиться друг к другу. Это зависит не от нас — это решение должно принять Россия и Украина", — подытожил Марко Рубио.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по состоянию на 23 апреля ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска продолжают атаковать позиции наших военных, но Силы обороны Украины не дают врагу шансов, нанося ему серьезные потери.



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Источник: https://www.thefp.com/p/marco-rubio-new-global-order?utm_medium=web
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