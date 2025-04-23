Рубио пугает Украину более жестокими условиями для мира: подробности

Марк Рубио сказал, что не знает, возможно ли завершение войны уже на этой неделе, как об этом говорил Трамп, но он искренне надеется на это. По его словам, война в Украине ужасна и не имеет военного решения.

Марко Рубио — 1tv.ge

Рубио объяснил, что Россия не сможет полностью захватить Украину, а Украина, в свою очередь, не сможет выгнать россиян вплоть до границ 2014 года. Поэтому важно честно смотреть на ситуацию, а именно стороны имеют столь разные позиции, будто живут в разных мирах.

Он добавил, что США потратили много времени и усилий, чтобы понять, чего хочет Россия и как видит ситуацию Украина. После трехлетней паузы американские чиновники стали снова говорить с представителями РФ — и это позволяет лучше понять их позицию. Но если выяснится, что стороны слишком далеки друг от друга, мира может не быть.



Сенатор подчеркнул, что США и дальше будут готовы помогать в переговорах — но только если будет реалистичный путь вперед. Если станет ясно, что прогресса нет, возможно придется переключиться на другие важные дела в мире.



"Это не наша война. Мы ее не начинали. Но мы хотим помочь остановить его. Я надеюсь, что стороны смогут приблизиться друг к другу. Это зависит не от нас — это решение должно принять Россия и Украина", — подытожил Марко Рубио.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по состоянию на 23 апреля ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска продолжают атаковать позиции наших военных, но Силы обороны Украины не дают врагу шансов, нанося ему серьезные потери.