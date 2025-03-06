Рубио объяснил, почему Трамп не может закончить войну: кто мешает

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Slava Kot
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что из-за Украины Соединенные Штаты не могут начать переговоры для окончания войны. Но, по его словам, теперь все изменилось и переговоры возможны по желанию обеих сторон.
Марко Рубио с пепельным крестом на лбу на интервью Fox News
Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что война в Украине не уникальна и ее можно решить по дипломатическому пути. По его словам, якобы украинцы "саботировали" идею Трампа по переговорам.
Государственный секретарь заявил, что во время переговоров с Украиной и Россией администрация Трампа пытается выяснить требования каждой из сторон, чтобы понять, насколько они удалены друг от друга. По его словам, смысл дипломатии состоит в том, чтобы уменьшить эту разницу и разработать мирный план.
Рубио добавил, что окончание войны было бы полезно русскому народу, народу Украины, Соединенным Штатам и европейским партнерам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа озвучили свой план окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что на Западе обнаружили, что Трамп лишил себя рычагов влияния на Путина.
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