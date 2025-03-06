logo

BTC/USD

90140.10

ETH/USD

2239.93

LTC/USD

104.62

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

44.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рубио объяснил, почему Трамп не может закончить войну: кто мешает
commentss НОВОСТИ Все новости

Рубио объяснил, почему Трамп не может закончить войну: кто мешает

В США ожидают узнать позиции Украины и России для окончания войны.

сегодня, 10:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что из-за Украины Соединенные Штаты не могут начать переговоры для окончания войны. Но, по его словам, теперь все изменилось и переговоры возможны по желанию обеих сторон.

Рубио объяснил, почему Трамп не может закончить войну: кто мешает

Марко Рубио с пепельным крестом на лбу на интервью Fox News

Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что война в Украине не уникальна и ее можно решить по дипломатическому пути. По его словам, якобы украинцы "саботировали" идею Трампа по переговорам.

"Россияне – смотрите, с ними тоже будет непросто иметь дело, не правда ли? Но мы должны – мы должны выяснить, что они готовы сделать, привлекая их к столу. Мы не могли этого сделать, если украинцы говорят, что им это неинтересно. Теперь это изменилось, и, надеюсь, это правда", — сказал Рубио.

Государственный секретарь заявил, что во время переговоров с Украиной и Россией администрация Трампа пытается выяснить требования каждой из сторон, чтобы понять, насколько они удалены друг от друга. По его словам, смысл дипломатии состоит в том, чтобы уменьшить эту разницу и разработать мирный план.

"Здесь вступает в игру трудная работа дипломатии, когда вам нужно понять, как преодолеть эту разницу. Но это не уникально для этого кризиса. Это то, что мы сейчас проходим с ХАМАСом и Израилем в Газе. Каждая война и каждый конфликт, который завершается перемирием, прекращением огня или чем угодно, имеют все – мирный план – все это результат настойчивой – упорной дипломатической работы по преодолению этих разногласий", — пояснил Рубио.

Рубио добавил, что окончание войны было бы полезно русскому народу, народу Украины, Соединенным Штатам и европейским партнерам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа озвучили свой план окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что на Западе обнаружили, что Трамп лишил себя рычагов влияния на Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.state.gov/secretary-of-state-marco-rubio-with-sean-hannity-of-fox-news/
Теги:

Новости

Все новости