Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что из-за Украины Соединенные Штаты не могут начать переговоры для окончания войны. Но, по его словам, теперь все изменилось и переговоры возможны по желанию обеих сторон.

Марко Рубио с пепельным крестом на лбу на интервью Fox News

Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что война в Украине не уникальна и ее можно решить по дипломатическому пути. По его словам, якобы украинцы "саботировали" идею Трампа по переговорам.

"Россияне – смотрите, с ними тоже будет непросто иметь дело, не правда ли? Но мы должны – мы должны выяснить, что они готовы сделать, привлекая их к столу. Мы не могли этого сделать, если украинцы говорят, что им это неинтересно. Теперь это изменилось, и, надеюсь, это правда", — сказал Рубио.

Государственный секретарь заявил, что во время переговоров с Украиной и Россией администрация Трампа пытается выяснить требования каждой из сторон, чтобы понять, насколько они удалены друг от друга. По его словам, смысл дипломатии состоит в том, чтобы уменьшить эту разницу и разработать мирный план.

"Здесь вступает в игру трудная работа дипломатии, когда вам нужно понять, как преодолеть эту разницу. Но это не уникально для этого кризиса. Это то, что мы сейчас проходим с ХАМАСом и Израилем в Газе. Каждая война и каждый конфликт, который завершается перемирием, прекращением огня или чем угодно, имеют все – мирный план – все это результат настойчивой – упорной дипломатической работы по преодолению этих разногласий", — пояснил Рубио.

Рубио добавил, что окончание войны было бы полезно русскому народу, народу Украины, Соединенным Штатам и европейским партнерам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа озвучили свой план окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что на Западе обнаружили, что Трамп лишил себя рычагов влияния на Путина.