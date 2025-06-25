Рубио назвал единственный вариант окончания войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине должна решиться через дипломатию. По его словам, военного варианта окончания войны с Россией нет. Однако, глава МИД Украины призвал предоставить больше оружия Киеву и усилить санкции на Москву.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марк Рубио на платформе X опубликовал сообщение по итогам заседания Совета НАТО-Украина. По его словам, война в Украине должна закончиться благодаря дипломатии, которую поддерживает президент США Дональд Трамп.

"Дональду Трампу было совершенно понятно, что война между Россией и Украиной должна закончиться. На сегодняшнем заседании Совета НАТО-Украина я повторил, что военного решения нет, только дипломатическое", — написал Рубио.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россию нужно заставить к переговорам из-за санкций и военной помощи Киеву. По его словам, несмотря на мирные усилия, в частности от США, Москва продолжает наносить удары по Украине.

"Нужно более скоординированное давление, чтобы повысить цену войны для агрессора. Москва понимает только язык силы. Нам нужны новые разрушительные санкции сейчас, новые инвестиции в оборону Украины, новое усиление противовоздушной обороны Украины и смелые политические решения, демонстрирующие единство и силу", — заявил Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига объяснил, почему Россия усилила атаки по Украине и что задумал российский диктатор Владимир Путин относительно позиции Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали, что госсекретарь США Марк Рубио поздравил россиян с Днем России.