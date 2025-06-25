Рубио назвал единственный вариант окончания войны в Украине

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Slava Kot
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине должна решиться через дипломатию. По его словам, военного варианта окончания войны с Россией нет. Однако, глава МИД Украины призвал предоставить больше оружия Киеву и усилить санкции на Москву.
Марко Рубио. Фото из открытых источников
Марк Рубио на платформе X опубликовал сообщение по итогам заседания Совета НАТО-Украина. По его словам, война в Украине должна закончиться благодаря дипломатии, которую поддерживает президент США Дональд Трамп.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россию нужно заставить к переговорам из-за санкций и военной помощи Киеву. По его словам, несмотря на мирные усилия, в частности от США, Москва продолжает наносить удары по Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига объяснил, почему Россия усилила атаки по Украине и что задумал российский диктатор Владимир Путин относительно позиции Соединенных Штатов.
Также "Комментарии" писали, что госсекретарь США Марк Рубио поздравил россиян с Днем России.