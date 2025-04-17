Рубио и Виткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже: появились новые подробности

В Париже стартовал второй раунд переговоров на высоком уровне между представителями США и европейскими союзниками. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Виткофф провели встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило издание The Guardian.

Второй раунд переговоров в Париже (фото из открытых источников)

В Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и представителем Белого дома Стивом Виткоффом. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн.

Перед началом переговоров Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего перешел на обсуждение ключевых международных вопросов с делегацией из США.

Главное внимание стороны сосредоточили на усилиях, направленных на прекращение вооруженной агрессии России против Украины и на перспективах мирного урегулирования конфликта. В рамках этого обсуждались последние контакты между Макроном и Дональдом Трампом, а также планы по поводу будущих инициатив в рамках так называемой "Коалиции решительных". Кроме того, среди тем встречи были таможенная политика между Евросоюзом и США, а также ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке.

По завершении переговоров с президентом Франции начался второй раунд консультаций между Рубио и Виткоффом и представителями правительств Великобритании, Германии, Франции и Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорит решение Трампа , какие сценарии ждут Украины. Немецкое издание Bild написало, что президент США Дональд Трамп исключает соглашение на $50 млрд по закупке Киевом американских систем ПВО, а также ракет к ним и не хочет поставлять Украине оружие даже за деньги.

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что Дональд Трамп в очередной раз показал, что он не является союзником и другом Украины. Он не скрывает своей антипатии президенту Владимиру Зеленскому, а его слова о понимании мотивов Путина начать агрессию против нас, говорят о том, что президент США считает войну России против Украины справедливой и обоснованной.