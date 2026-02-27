logo

Война с Россией РПЦ пробила очередное дно: стало известно о циничном шаге для продолжения войны в Украине
НОВОСТИ

РПЦ пробила очередное дно: стало известно о циничном шаге для продолжения войны в Украине

Vocal Africa сообщает, что РПЦ вербует кенийцев с оплатой поездки в Россию

27 февраля 2026, 15:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Священники Русской православной церкви могут участвовать в схеме вербовки граждан Кении для участия в войне против Украины, скрывая это под видом образовательных или трудовых программ в России. Об этом сообщает издание "Важные истории", ссылающееся на материал американского информагентства Religion News Service, опубликованное в середине февраля.

РПЦ пробила очередное дно: стало известно о циничном шаге для продолжения войны в Украине

Фото: из открытых источников

По данным правозащитной организации Vocal Africa, священники РПЦ активно привлекают кенийскую молодежь в поездки в Россию, предлагая спонсировать путешествие. Молодым людям обещают работу или обучение с высокой зарплатой — от 350 до 400 тысяч кенийских шиллингов, что примерно равняется трем тысячам долларов США. На самом деле, по данным правозащитников, по прибытии в Россию их документы конфискуют, открывают банковские счета, которые контролируют командиры, а затем заставляют участвовать в боевых действиях.

Представитель РПЦ в Найроби, пообщавшийся с Religion News Service на условиях анонимности, отрицает прямое вовлечение кенийцев в войну, утверждая, что их отправляют учиться в семинарии, хотя им сообщают о возможности службы в армии.

"РПЦ готова отчитываться за каждого, кто поехал на учебу в Россию — ни один из них не пошел в армию", — заявил представитель церкви.

В то же время, аналитики и разведывательные источники отмечают, что к началу 2026 года по меньшей мере 89 граждан Кении уже находились на передовой. Эта информация вызывает озабоченность международного сообщества, поскольку демонстрирует возможные попытки манипуляции молодежью под видом образовательных или трудовых возможностей.

