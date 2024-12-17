Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского об отказе от введения рождественского перемирия. 16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сиярто также заявил, что Украина якобы отвергла идею "рождественского перемирия".

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что заявления об отказе Украины от "рождественского перемирия" — это манипуляция.

"Киев призывает Будапешт прекратить манипуляции на тему миротворчества, ведь Венгрия последовательно призывает международное сообщество покинуть Украину. Венгрия препятствует финансовой помощи для обороны Украины и усилению санкционного давления на государство-агрессора. Украина стремится к миру, но Москва требует от Киева только капитуляции, выдвигая неприемлемые ультиматумы”, — объяснили видение призывов Венгрии в Центре.

Отмечается, что единственный способ остановить агрессора заключается не в миротворческой риторике, а в консолидированной поддержке Украины и усилении давления на агрессора.

"Цель Украины — справедливый и стабильный мир, а не временная "заморозка конфликта" или "перемирие", которое армия агрессора использует для укрепления своих позиций", — отметили в Центре.

Напомним, что Венгерский премьер Виктор Орбан прокомментировал ситуацию в Украине и рассказал, какая страна может сыграть решающую роль в войне. Портал "Комментарии" сообщал, что по словам Орбана надежда остается на возвращение Дональда Трампа. Виктор Орбан считает, что США играют решающую роль в войне в Украине. При этом он не упомянул о причастности Кремля к войне в Украине.