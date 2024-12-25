Рождественский обстрел Украины: российская репетиция к новогодней атаке

В ночь с 24 на 25 декабря Россия совершила массированные ракетные обстрелы украинских городов, используя праздничное время для психологического давления на мирное население. Известно, что Россия часто использует периоды для создания атмосферы страха и дестабилизации в стране. Сейчас возникает вопрос: стоит ли ждать новых воздушных атак в ночь на 1 января?

Ракетная атака. Фото из открытых источников

По данным аналитиков, вероятность массированных ударов в новогоднюю ночь высока, однако точные сроки зависят от решений Кремля и ситуации на фронте. Украинские Силы обороны и энергетики уже имеют опыт быстрого восстановления инфраструктуры после обстрелов, что позволяет уменьшить возможные последствия.

Массированный обстрел Украины: что известно

В ночь на 25 декабря 2024 года российские кафиры совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.

Враг запустил по Харькову сегодня утром 12 ракет, все они были нацелены по котельным, по ТЭЦ, по объектам электроэнергетики. Параллельно с обстрелом Харькова под ударами неприятеля оказалась и вся энергетика страны.

Известный блоггер под ником "Николаевский Ваньок", мониторящий ситуацию и всегда дающий достоверную информацию о направлениях ракет, отметил, что на этот раз этот обстрел был "уникальным".

Сегодня в российских городах было тоже шумно. Беспилотниками были атакованы разные объекты. Также во Владикавказе произошел взрыв в ТРЦ, из-за чего погибли и ранены. Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко и издание ASTRA. Грозный, Чечня. Раздалось 4-5 взрывов. По предварительной информации, несколько дронов упали в районе 2-го полка. Взрывы были слышны во всех окрестностях.