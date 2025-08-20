Рота солдат из Эстонии может прибыть в Украину: что известно

Эстония готова присоединиться к предстоящей миротворческой миссии в Украине и направить свое военное подразделение. Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал, выступая после заседаний Коалиции решительных и Совета ЕС.

Помощь Эстонии Украине

По его словам, в настоящее время конкретные параметры предстоящей операции еще не определены. Эстонский премьер подчеркнул, что речь идет только о предварительных обсуждениях, ведь детали миротворческой миссии зависят от дальнейших политических решений.

"Мы находимся на этапе подготовки ко встрече президентов Украины и России. Только после этого можно будет обсуждать, каким образом обеспечить безопасность, какую роль в этом будут играть США и Европа, какие страны внесут свой вклад и каким будет формат самой военной операции", — заявил Михал.

Для справки военная рота обычно составляет от 45 до 360 солдат. Это означает, что Эстония может оказать значительную поддержку в рамках международной миссии, если ее запуск будет согласован.

Таким образом, Таллинн подтвердил готовность активно участвовать в коллективных усилиях ЕС и союзников для укрепления безопасности Украины.

