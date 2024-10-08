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Рота с танками, БТР и БМП была разбита украинскими военными в Донецкой области (ВИДЕО)

Украинская разведка заблаговременно обнаружила передвижение противника

сегодня, 12:54
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Недилько Ксения

Российские оккупанты прибегли к очередному штурму позиций 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины. К линии обороны украинских десантников выдвинулась полноценная рота, усиленная 2 танками, 2 БТР и 5 БМП.

Рота с танками, БТР и БМП была разбита украинскими военными в Донецкой области (ВИДЕО)

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот из видео

"Наша разведка раньше времени обнаружила передвижение противника.

По колонне было нанесено артиллерийское поражение, благодаря чему 4 единицы техники были подведены еще во время выдвижения. Другую часть российских жестянок, которой удалось доехать до наших подразделений, мастерски уничтожили пилоты FPV-дронов и расчеты ПТКР", – отметили в бригаде.

Говоря сухим языком армейских отчетов, "противник не добился успеха и отказался от дальнейших действий".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украинские военные уничтожили ЗРК окупантов за 25 миллионов долларов (ВИДЕО)

Один дрон военных ВСУ нанес оккупантам ущерб почти на 25 миллионов долларов. Пилоты БПАК "Перун" из 42-й отдельной механизированной бригады отправили на металлолом зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

Этот точный удар не только лишил противника дорогостоящей техники, но оставил его без прикрытия в воздухе. Видео уничтожения вражеского ЗРК было опубликовано военными.

Читайте также: Силы обороны нанесли удары по оккупированному Крыму

Вчера ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.



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