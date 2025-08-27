Ростов почувствовал, что такое ад войны: город в страшном огне, известно о разрушении

В городе Ростов-на-Дону в результате атаки беспилотников произошел пожар на крыше жилого дома, что привело к эвакуации 15 жителей. Об этом сообщил и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает Reuters.

Фото: 24 Канал

"Самое важное — никто не пострадал", — отметил он, добавив, что пожар удалось оперативно локализовать.

Министерство обороны РФ заявило, что за ночь силы ПВО вроде бы сбили 26 украинских дронов, из которых 15 — над Ростовской областью. По словам Слюсара, беспилотники были сбиты в семи районах региона, однако обломки повредили несколько жилых домов, в том числе их крыши и фасады.

Местные СМИ сообщают, что в результате атаки в центре Ростова-на-Дону повреждены по меньшей мере семь домов.

Кроме того, российская сторона заявила о других случаях применения дронов на своей территории. Так, 24 августа произошел пожар в районе Курской АЭС после массированной атаки БПЛА. По официальной информации, при падении один из дронов взорвался, что повлекло повреждение трансформатора и частичную разгрузку энергоблока №3. Жертв не зафиксирован, а возгорание было оперативно ликвидировано.

Также российские СМИ информируют об атаке украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области. Сообщается, что над территорией порта были сбиты десять дронов. Один из них упал на терминал компании НОВАТЕК, вызвав пожар. На месте происшествия работают пожарные расчеты и спасатели МЧС.

