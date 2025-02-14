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Россия вернула 45 тел погибших, а украинской стороне передали 757 тел (ОБНОВЛЕНО)

757 погибших военных вернули украинской стороне во время обмена телами

сегодня, 13:47
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Недилько Ксения

Россия вернула 45 тел погибших российских военнослужащих, украинской стороне передали 757 тел. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил представитель российской парламентской координационной группы по военной операции Шамсаил Саралиев, пишут РосСМИ.

Россия вернула 45 тел погибших, а украинской стороне передали 757 тел (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

ОБНОВЛЕНО: По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших Защитников. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Из числа возвращенных "на щите" Защитников погибшие из:

- Кураховского направления;

- Покровского направления;

- Бахмутского направления;

- Угледарского направления;

- Луганского направления;

- Запорожского направления;

- из моргов на территории России.

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра при СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченных по безопасности и обороне Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", – отмечают в Коордштабе.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Россия вернула 45 тел погибших, а украинской стороне передали 757 тел (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Россия вернула 45 тел погибших, а украинской стороне передали 757 тел (ОБНОВЛЕНО) - фото 3
Россия вернула 45 тел погибших, а украинской стороне передали 757 тел (ОБНОВЛЕНО) - фото 4
Россия вернула 45 тел погибших, а украинской стороне передали 757 тел (ОБНОВЛЕНО) - фото 5



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