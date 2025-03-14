Россию ждет жесткий удар от стран G7: когда это произойдет

Страны G7 предупредили Россию, что могут ввести дополнительные санкции, если Москва не согласится на прекращение огня, сообщают Reuters и The Guardian.

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Известно, что заявление "Большой семерки" требует одобрения министрами иностранных дел на встрече, которая состоится до завершения переговоров.

"Члены G7 призвали Россию ответить на предложение взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полной мере", — говорится в заявлении министров.

В коммюнике также отмечено, что важно иметь надежные "механизмы безопасности", чтобы гарантировать выполнение прекращения огня между Украиной и Россией.

"Вот почему любое прекращение огня должно быть обеспечено надежными соглашениями в области безопасности, чтобы Украина могла защищаться от возможных новых актов агрессии", — заявили представители G7.

Напомним, что в состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США. Министры иностранных дел этих стран собрались в канадском городе Ла-Мальбе с 12 по 14 марта. Канада сейчас председательствует в "Большой семерке".

Ранее Reuters сообщал, что вопрос о новых санкциях против России не будет упомянут в итоговом коммюнике после встречи министров G7, но будет подчеркнута важность надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы обеспечить выполнение режима тишины.

Как уже писали "Комментарии", США против формулировок, которые могут усложнить усилия по привлечению России и Украины к переговорам, заявил государственный секретарь Марко Рубио в понедельник. Вашингтон имеет разногласия с союзниками по G7 в преддверии саммита на этой неделе, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди партнеров.