Россию ждет мощный удар: раскрыт громкий инсайд плана ЕС и США

Европейским чиновникам удалось убедить президента США Дональда Трампа, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в завершении войны против Украины. Как пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники, в Вашингтон прибыл представительный технический десант ЕС – делегация высокого уровня вела закрытые переговоры с американской стороной.

Фото: из открытых источников

Ключевыми темами обсуждения стали ограничения на финансовую деятельность России, а также потенциальное прекращение поставок ее энергоносителей, в том числе нефти и газа.

"Трамп, похоже, сменил позицию и теперь играет на нашей стороне. Остается выяснить, как объединить две стратегии", — поделился один из европейских дипломатов.

Издание отмечает, что Европейский союз активно работает над 19-м пакетом санкций против Москвы. Однако эффективность новых ограничений, как признают в Брюсселе, возможна только при тесной координации с администрацией США.

Несмотря на общую цель – усилить давление на Кремль и заставить Путина сесть за стол переговоров – подходы к ее достижению у обеих сторон отличаются. Трамп ориентируется на экономические рычаги, в том числе повышение пошлин, чтобы ослабить военный бюджет РФ. В свою очередь ЕС фокусируется на санкциях, направленных на компании, банки и структуры, продолжающие сотрудничать с российским режимом.

Еще один дипломат по Евросоюзу отметил, что в США ожидаются горячие дискуссии по этому поводу. Он отметил необходимость выработать единую линию действий, которая могла бы реально ударить по экономике России.

Также упоминается, что недавно Трамп озвучил идею ввести 100-процентные пошлины на импорт из Китая и Индии в случае, если эти страны не перестанут покупать российские энергоносители. По его замыслу, это мероприятие должно вступить в силу при поддержке Евросоюза. Однако в Брюсселе отнеслись к предложению скептически.

"Мы не применяем пошлин — мы объединение, базирующееся на торговле. Экспорт — это основа экономики ЕС и часть нашей идентичности", — объяснили в Европейском совете по международным отношениям.

Там также предположили, что Трамп намеренно выдвигает неприемлемые инициативы, чтобы иметь повод избежать более жестких действий против России.

