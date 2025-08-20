Россию ждет ад в случае отказа Путина от двух предложений Трампа: неожиданный сценарий

Если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется от предложенных условий мирного соглашения, инициированных президентом США Дональдом Трампом, это может серьезно ослабить позиции России на мировой арене и сделать ее политическим сателлитом Китая. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил политолог Вадим Денисенко.

Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание на глубокий разрыв между экономической логикой и персональной психологией российского лидера:

"Есть две параллельные реальности — рациональная экономика и ментальность Путина. Они не пересекаются. Если говорить с точки зрения здравого смысла, то условия, которые ему предлагает Трамп, чрезвычайно выгодны. Это уже не первая подобная инициатива. Речь идет о возвращении России в международную политику, избегании технологического упадка и, фактически, спасательной.

По мнению Денисенко, американский президент пытается вытащить Россию из-под растущего влияния Пекина, но окончательное решение – за Кремлем.

"Если Путин откажется, это будет прямой путь к политическому подчинению Китая", — подчеркнул политолог.

В то же время, по словам эксперта, сам Путин не оставляет попыток играть на два фронта — одновременно выстраивать отношения и с США, и с Китаем, чтобы сохранить роль влиятельного геополитического игрока.

"Путин хочет быть третьим полюсом силы в мире, хотя это нереалистично. На переговорах в Анкоридже он надеялся навязать игру, в которой мог бы сотрудничать и с Вашингтоном, и с Пекином, предлагая им, например, совместную разработку арктического шельфа. знает, как действовать дальше", — подытожил Денисенко.

