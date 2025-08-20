logo

Россию ждет ад в случае отказа Путина от двух предложений Трампа: неожиданный сценарий
НОВОСТИ

Россию ждет ад в случае отказа Путина от двух предложений Трампа: неожиданный сценарий

Путин балансирует между США и Китаем, пытаясь сохранить свое влияние на глобальной геополитической арене.

Если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется от предложенных условий мирного соглашения, инициированных президентом США Дональдом Трампом, это может серьезно ослабить позиции России на мировой арене и сделать ее политическим сателлитом Китая. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил политолог Вадим Денисенко.

Россию ждет ад в случае отказа Путина от двух предложений Трампа: неожиданный сценарий

Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание на глубокий разрыв между экономической логикой и персональной психологией российского лидера:

"Есть две параллельные реальности — рациональная экономика и ментальность Путина. Они не пересекаются. Если говорить с точки зрения здравого смысла, то условия, которые ему предлагает Трамп, чрезвычайно выгодны. Это уже не первая подобная инициатива. Речь идет о возвращении России в международную политику, избегании технологического упадка и, фактически, спасательной.

По мнению Денисенко, американский президент пытается вытащить Россию из-под растущего влияния Пекина, но окончательное решение – за Кремлем.

"Если Путин откажется, это будет прямой путь к политическому подчинению Китая", — подчеркнул политолог.

В то же время, по словам эксперта, сам Путин не оставляет попыток играть на два фронта — одновременно выстраивать отношения и с США, и с Китаем, чтобы сохранить роль влиятельного геополитического игрока.

"Путин хочет быть третьим полюсом силы в мире, хотя это нереалистично. На переговорах в Анкоридже он надеялся навязать игру, в которой мог бы сотрудничать и с Вашингтоном, и с Пекином, предлагая им, например, совместную разработку арктического шельфа. знает, как действовать дальше", — подытожил Денисенко.

Как уже писали "Комментарии", прямой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не избежать, если действительно есть цель завершить войну.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putinu-proponuyut-super-vigidni-pozitsii-i-yogo-vidmova-matime-dlya-rf-naslidki-politolog-denisenko
