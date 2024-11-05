Россию спросили в ООН о войсках КНДР на войне в Украине: что ответили

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Россия затруднилась ответить на прямой вопрос о присутствии войск Северной Кореи в России, которые впоследствии могут быть использованы против Украины.

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Анна Евстигнеева

Как сообщает "Укринформ", Роберт Вуд рассказал, что ранее спрашивал постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензю по поводу северокорейских солдат.

"И не получил ответа – вообще. Этот вопрос – о войсках КНДР в России – был поднят сегодня утром представительницей Российской Федерации. Я снова спрашиваю – только потому, что его подняла представительница Российской Федерации: есть ли войска КНДР в России?", — сказал Вуд.

На заседании Совбеза ООН присутствовала заместительница Небензи Анна Евстигнеева, также избежавшая ответа. Кроме того, Евстигнеева насмешливо ответила, что сообщение о ситуации на Корейском полуострове будет отправлено Роберту Вуду после ее перевода на английский.

Отметим, что перед этим заместитель постоянного представителя РФ в ООН попыталась критиковать заявления западных политиков о привлечении войск КНДР к войне в Украине. По ее словам, это "спекуляции" некоторых членов Совета Безопасности.

Также Анна Евстигнеева отреагировала на активность Южной Кореи по помощи Украине через привлечение войск КНДР. По словам российской дипломатки, Сеулу необходимо "опомниться" и не помогать Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что последние спутниковые снимки из Северной Кореи вызывают беспокойство.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на сотрудничество РФ и КНДР, в том числе в отношении войны в Украине.



