Россию ожидают новые проблемы после удара ВСУ по Энгельсу: эксперт объяснил, что происходит

На аэродроме в Энгельсе, ставшем мишенью для удара Сил обороны Украины накануне, хранилось особое топливо Т-8 В, предназначенное для российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

Аэродром Энгельс. Фото: из открытых источников

"Ту-95МС, которые также базируются в Энгельсе, используют обычное топливо, а вот в Ту-160 нуждаются именно в Т-8 В. Это топливо необходимо только для ограниченного количества бомбардировщиков — примерно полтора десятка. Его производство в России ограничено", — отметил Катков.

По словам эксперта, в России еще с советских времен есть только два нефтеперерабатывающих предприятия, которые могут производить такое специальное топливо.

"Поскольку Энгельс является основной базой для Ту-160, вероятно именно здесь хранились значительные запасы этого топлива. Поражение авиабазы — это не только уничтожение резервуаров. Повреждение запорной арматуры ставит под сомнение дальнейшую эксплуатацию этой нефтебазы", — добавил он.

Как известно, в ночь на 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, с которой осуществлялись поставки топлива для военного аэродрома "Энгельс-2". Генштаб отметил, что это нанесло серьезные логистические проблемы России.

По данным СМИ, в результате удара были полностью уничтожены три резервуара, каждый из которых содержал до 120 тысяч кубометров горючего. Еще три резервуара получили повреждения во время атаки.

Портал "Комментарии" уже писал, что в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины. В последнее время участились случаи подобных поражений, а также всевозможных пожаров в стране-агрессоре.