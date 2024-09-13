Россию отрезали от мировых технологий: ключевые ИТ-компании выходят с рынка

12 сентября ряд ведущих иностранных ИТ-компаний объявили о полном выходе с российского рынка или существенном ограничении своих услуг для России, в ответ на новый пакет усиленных санкций, введенных Соединенными Штатами. Эти действия направлены на усиление изоляции РФ в ответ на ее агрессивную политику и военные действия против Украины.

Более 10 цифровых гигантов из США заявили о выходе из России. Фото: Unsplash, Pixabay

По последним данным МИД Украины, в ряде компаний, заявивших о своих действиях, есть известные имена в мире технологий:

• Atlassian, производитель таких популярных инструментов как Jira, Trello и Confluence;

• Slack, известный сервис для корпоративного общения;

• Autodesk, компания, разрабатывающая программное обеспечение для проектирования, включая CAD;

• SAP и Oracle, вышедшие из российского ERP-рынка.

Также стало известно, что Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и перекрыл доход через AdSense российским блоггерам.

К списку ограничений от западных ИТ-гигантов добавились и другие сервисы:

• Notion, используемый для организации работы и управления проектами, стал недоступен в России;

• Miro, сервис для визуализации и совместной работы, теперь не обслуживает российские и белорусские аккаунты;

• Microsoft, начавший процесс отключения российских пользователей от своих облачных сервисов.

Ранее "Комментарии" писали, что большие изменения на YouTube для российских блоггеров: Google объявил о полном отключении монетизации через AdSense. Согласно последним обновлениям, российские пользователи YouTube больше не смогут получать доходы от рекламных выручок, а их аккаунты Google AdSense будут деактивированы в ближайшем будущем.