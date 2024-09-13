logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россию отрезали от мировых технологий: ключевые ИТ-компании выходят с рынка
commentss НОВОСТИ Все новости

Россию отрезали от мировых технологий: ключевые ИТ-компании выходят с рынка

Западные ИТ-сервисы прекращают обслуживание российских пользователей

сегодня, 13:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

12 сентября ряд ведущих иностранных ИТ-компаний объявили о полном выходе с российского рынка или существенном ограничении своих услуг для России, в ответ на новый пакет усиленных санкций, введенных Соединенными Штатами. Эти действия направлены на усиление изоляции РФ в ответ на ее агрессивную политику и военные действия против Украины.

Россию отрезали от мировых технологий: ключевые ИТ-компании выходят с рынка

Более 10 цифровых гигантов из США заявили о выходе из России. Фото: Unsplash, Pixabay

По последним данным МИД Украины, в ряде компаний, заявивших о своих действиях, есть известные имена в мире технологий:

• Atlassian, производитель таких популярных инструментов как Jira, Trello и Confluence;

• Slack, известный сервис для корпоративного общения;

• Autodesk, компания, разрабатывающая программное обеспечение для проектирования, включая CAD;

• SAP и Oracle, вышедшие из российского ERP-рынка.

Также стало известно, что Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и перекрыл доход через AdSense российским блоггерам.

К списку ограничений от западных ИТ-гигантов добавились и другие сервисы:

• Notion, используемый для организации работы и управления проектами, стал недоступен в России;

• Miro, сервис для визуализации и совместной работы, теперь не обслуживает российские и белорусские аккаунты;

• Microsoft, начавший процесс отключения российских пользователей от своих облачных сервисов.

Ранее "Комментарии" писали, что большие изменения на YouTube для российских блоггеров: Google объявил о полном отключении монетизации через AdSense. Согласно последним обновлениям, российские пользователи YouTube больше не смогут получать доходы от рекламных выручок, а их аккаунты Google AdSense будут деактивированы в ближайшем будущем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/3325
Теги:

Новости

Все новости