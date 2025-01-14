Россию атаковали БпЛА, способные переносить КАБы и большие мины

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Недилько Ксения
Силы обороны Украины нанесли удар по некоторым военным объектам России сегодня ночью. Об этом сообщили в 14-м отдельном полку БпАК СБС, действовавших во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Отмечается, что сегодня ночью украинские военные повторно поразили инфраструктуру военного аэродрома Энгельс-2, на котором базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которые Россия использует для массированных ударов по Украине.
В результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с жидким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины.
Несколькодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена, отмечают военные.
Кроме того, в мониторинговых каналах сообщают, что сегодня ночью Россия была атакована разными беспилотниками, которые уже модифицированы и способны на себе нести и большие мины, и некоторые КАБы.
Об этом сообщил блогер с ником "Николаевский Ванек", который максимально точно передает информацию о российских обстрелах и следовании целей на территории Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в России было много "прилетов" из-за массированной атаки БпЛА. В ночь на 14 января в городе Энгельс Саратовской области России в результате атаки беспилотников получило повреждения промышленное предприятие. Российские власти не раскрывают деталей по объекту атаки. Интересно, что в течение 5 суток в Энгельсе тушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА. Теперь, как говорят местные жители в пабликах, снова горит нефтебаза.
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