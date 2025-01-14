Россию атаковали БпЛА, способные переносить КАБы и большие мины

Силы обороны Украины нанесли удар по некоторым военным объектам России сегодня ночью. Об этом сообщили в 14-м отдельном полку БпАК СБС, действовавших во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что сегодня ночью украинские военные повторно поразили инфраструктуру военного аэродрома Энгельс-2, на котором базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которые Россия использует для массированных ударов по Украине.

В результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с жидким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины.

Несколькодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена, отмечают военные.

"Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, только что потушившие пламя после предварительного удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации на России", – сообщили в 14-м отдельном полку БпАК СБС.

Кроме того, в мониторинговых каналах сообщают, что сегодня ночью Россия была атакована разными беспилотниками, которые уже модифицированы и способны на себе нести и большие мины, и некоторые КАБы.

Об этом сообщил блогер с ником "Николаевский Ванек", который максимально точно передает информацию о российских обстрелах и следовании целей на территории Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в России было много "прилетов" из-за массированной атаки БпЛА. В ночь на 14 января в городе Энгельс Саратовской области России в результате атаки беспилотников получило повреждения промышленное предприятие. Российские власти не раскрывают деталей по объекту атаки. Интересно, что в течение 5 суток в Энгельсе тушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА. Теперь, как говорят местные жители в пабликах, снова горит нефтебаза.