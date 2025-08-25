Российскую музыку могут заблокировать в Украине на Apple Music, You-Tube, Spotify

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что ограничение русской музыки на популярных стриминговых платформах является необходимым шагом по сохранению культурного пространства и национальной безопасности Украины.

Отказ от российского контента

По ее словам, распространение контента, созданного исполнителями, поддерживающими агрессию России, представляет прямую угрозу украинской культурной идентичности. Она напомнила, что действующее законодательство предусматривает запрет на исполнение песен и другого культурного продукта гражданами страны-агрессора или теми, кто публично одобряет ее политику. Именно на этой базе Украина может обращаться к Apple Music, Spotify, YouTube Music и другим мировым платформам с требованием соблюдения национальных интересов.

Ивановская подчеркнула, что для эффективного внедрения таких решений важна поддержка на уровне СНБО и других государственных органов, а также участие экспертов в рабочих группах, созданных при Офисе Президента. Она считает, что процесс должен быть прозрачным, юридически обоснованным и понятным как украинским гражданам, так и международному сообществу.

Отдельно языковой омбудсмен затронул вопрос русскоязычных песен украинских артистов. Действующее законодательство пока не предусматривает ограничений творчества, созданного на русском языке, однако в обществе растет запрос на поддержку украинского языка в сфере культуры. Она сообщила, что Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике готовит изменения в языковое законодательство, что может открыть путь к урегулированию этого вопроса.

Ивановская подчеркнула, что язык в условиях войны является символом сопротивления и единства, поэтому музыкальное творчество украинских исполнителей должно становиться инструментом укрепления национальной идентичности. Она призвала приобщаться к общественным обсуждениям, формировать предложения и вырабатывать новые подходы, позволяющие соединить свободу творчества с защитой государственного языка как ключевого символа украинской государственности.

