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Российское военное судно, которое везло груз из Сирии, затонуло после взрыва

Двое членов экипажа числятся без вести пропавшими

сегодня, 08:00
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Недилько Ксения

В понедельник российское грузовое судно, попавшее под санкции, подверглось взрыву машинного отделения возле Испании и затонуло, в результате чего двое членов экипажа пропали без вести.

Российское военное судно, которое везло груз из Сирии, затонуло после взрыва

Урса Майор (Большая медведица)

По данным издания The Maritime Executive, примерно в 12:30 по местному времени Ursa Major направлялась к востоку в Гибралтарском проливе, когда на нем произошел взрыв в машинном отделении. Она замедлилась и отстранилась от курса, а потом принялась кренить.

Данные AIS показывают, что на помощь экипажу пришел военный корабль ВМС Испании, испанское судно реагирования Clara Campoamor и судно доброго самаритянина Sparta, еще одно попавшее под санкции российское грузовое судно. По состоянию на вечер понедельника 14 моряков были спасены, а двое считались пропавшими без вести.

"Большую Медведицу" эксплуатировала дочерняя компания попавшей под санкции российской оборонной компании "Оборонлогистика". Она была опорой русского маршрута поставки в Тартус, Сирию, древнюю базу русского флота в Восточном Средиземноморье. Министерство финансов США включило большегрузное судно в пакет санкций в отношении Украины в мае 2022 года.

После затопления "Большой Медведицы" Спарта продолжила свое путешествие к востоку на низкой скорости, совершив шесть узлов и объявив своим пунктом назначения Порт-Саид, Египет.

Потенциальная роль морского транспорта

Путешествие Спарты и Большой Медведицы совершается в уникальный момент для российских операций в Средиземном море. С падением поддерживаемого Россией режима сирийского президента Башара Асада пребывание России в Тартусе выглядит слабым, и Москва, как сообщается, ведет переговоры с руководством боевой группировки Хаят Тахрир аш-Шам по поводу будущего российских войск в Сирии. По данным Института изучения войны, на понедельник российские солдаты полностью выведены из своих передовых баз во внутренних районах Сирии и сейчас сосредоточены в Тартусе и соседней авиабазе Хмеймим, обе на побережье.

"Остается непонятным, уйдет ли Россия из прибрежной Сирии", — оценили в ISW, отметив сообщение о том, что переговоры между Москвой и новым режимом продолжаются.

Фотографии Большой Медведицы, сделанные ранее во время ее путешествия, показали, что она перевозила два больших гусеничных крана как палубный груз. Это тяжелое подъемное оборудование вызвало предположение в разведывательном сообществе с открытым кодом, что она, возможно, стремилась обеспечить поддержку вывоза российского тяжелого оборудования из Тартуса – того самого оборудования, которое она поставляла в течение многих лет. Ее заявленным пунктом назначения на AIS был Владивосток, и ее капитан сообщил местным СМИ, что ее трюмы были пусты.



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