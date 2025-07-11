Российское наступление на Сумы: появился тревожный сценарий

Подразделения Вооруженных сил Украины находятся под контролем ряда позиций на территории Курской области Российской Федерации.

Наступление РФ на Сумы (фото из открытых источников)

Об этом в интервью "Главреду" сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

"В районе Суджи есть несколько участков на левом берегу, а также у Теткиного всего до сотни квадратных километров. Мы фактически контролируем часть Курщины. При этом от Теткиного и Глушкова ведется работа по тыловым объектам врага — например, по Льгову и Рыльску наносятся удары почти каждый день", — отметил он.

По словам эксперта, на этом участке украинские силы могут улучшить свои оборонные позиции, поскольку местность в Курской области имеет более высокие высоты, чем территория Сумщины, которая дает преимущество в обороне.

В то же время Свитан предупредил, что Россия может попытаться наступать в глубь Сумской области.

"Чтобы полностью вытеснить ВСУ из Курщины, россиянам пришлось бы продвинуться до Сум, чтобы атаковать наши войска с тыла — так, как мы сейчас обходим их группировки на нашей земле. Мы не лбом, а через фланги режем снабжение и логистику. Аналогичную тактику должны применить и россияне. Но для этого им банально не хватает ресурсов. Тех нескольких северокорейских военных — мало", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, РФ и дальше будет пытаться вытеснить ВСУ из района Курской области.

"Сейчас для них ключевое – это расширение сухопутного коридора на востоке. Но впоследствии они точно сосредоточатся на Курщине. Я уверен: зимняя кампания будет посвящена попыткам вытеснить наши силы с российской территории", — подытожил Свитан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска продвинулись на запад в Донецкой области и оккупировали населенный пункт Ялта. Об этом говорится в сообщении мониторного аналитического проекта DeepState.

Аналитики отмечают, что эти населенные пункты, кроме Каменского, расположены в одном районе недалеко от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Отметим, что в ночь на 8 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск сразу по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях.