Российское наступление на Сумы: появился тревожный сценарий

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Лиля Воробьева
Подразделения Вооруженных сил Украины находятся под контролем ряда позиций на территории Курской области Российской Федерации.
Наступление РФ на Сумы (фото из открытых источников)
Об этом в интервью "Главреду" сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
По словам эксперта, на этом участке украинские силы могут улучшить свои оборонные позиции, поскольку местность в Курской области имеет более высокие высоты, чем территория Сумщины, которая дает преимущество в обороне.
В то же время Свитан предупредил, что Россия может попытаться наступать в глубь Сумской области.
По мнению эксперта, РФ и дальше будет пытаться вытеснить ВСУ из района Курской области.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска продвинулись на запад в Донецкой области и оккупировали населенный пункт Ялта. Об этом говорится в сообщении мониторного аналитического проекта DeepState.Аналитики отмечают, что эти населенные пункты, кроме Каменского, расположены в одном районе недалеко от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Отметим, что в ночь на 8 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск сразу по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях.