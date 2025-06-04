Российское наступление на Сумщину: раскрыты намерения и большие препятствия врага

Российские войска снова пытались прорваться на территорию Сумской области, однако реализовать задуманное полностью им не удалось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сложившуюся ситуацию на северном фронте.

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По словам главы государства, наступление на Сумщину было частью первоначального плана России еще с начала широкомасштабного вторжения. Сегодняшние атаки – это лишь очередная волна в рамках той же стратегии. Военное командование Украины было проинформировано о возможных сценариях, так что не произошло ничего неожиданного.

" Наши военные прекрасно понимают, что происходит, и работают максимально эффективно. Мы еще раньше предполагали, что Россия может сделать ставку именно на это направление. Наряду с Харьковщиной, Востоком и Запорожским фронтом Сумщина также рассматривается врагом как стратегическая цель", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что несмотря на попытки продвинуться вперед, россияне не добились серьезных успехов. Да, есть разрушенные населенные пункты и так называемая "серая зона", однако оккупантам не удалось реализовать свои планы по стремительной оккупации приграничных регионов.

"Это для них затяжная история, они хотели быстрее. Их цель — не только продвижение, а фактическая оккупация Сумщины и Харьковщины. Но пока им не хватает сил для реализации этих замыслов", — сказал Зеленский.

Сначала, по его словам, планы РФ охватывали наступление сразу по всей линии фронта, но затем были изменены. Оккупанты решили сконцентрироваться на приграничных городах и селах, расположенных в 30-40 км от линии разграничения. Впоследствии, поняв нехватку ресурсов, враг был вынужден снизить активную зону наступления до 7–10 км.

"Реальных оснований для такого сужения нет, просто им не хватает сил. Если бы было достаточно, продвигались бы дальше", — подытожил президент.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что в Сумской области российское продвижение остается ограниченным, главная угроза для Украины сейчас формируется на восточном направлении. Как пояснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, в районе между Покровском и Константиновкой российские войска пытаются одновременно атаковать с двух направлений. В случае усиления сил противника, опасность в этом секторе значительно возрастет.