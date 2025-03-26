Российское нашествие хочет прорваться в пограничную область Украины

В последние дни в Сумской области существенно возросло количество ударов по приграничным районам с использованием авиации, а также активизировалась деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Общественное .

Бои в Сумской области (фото из открытых источников)

По его словам, российская армия значительно нарастила количество дронов, в частности, FPV-аппаратов, и усилила меры диверсантов.

"Сумщина преобладает по количеству мер российской ВРГ. За последнее время диверсанты заходили с юга. Наши воины понимают угрозы, они могут быть разные по количеству, воины постоянно тренируются, используют разведывательные аппараты, чтобы разоблачить ВРГ", — отметил Демченко.

Также он сообщил, что вражеские войска активно действуют в районах Новенького и Журавки, используя малые разведгруппы для проникновения на территорию Украины.

"Украинские подразделения применяют все имеющееся вооружение и уничтожают ДРГ", — подчеркнул спикер ГНСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о наступлении на Сумщине . Украинские официальные лица выразили обеспокоенность российскими наземными операциями на севере Сумской области, но сомневаются в способности России провести эффективную согласованную наступательную операцию против Сумы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные накапливают силы вдоль восточной границы Украины, что свидетельствует о заинтересованности России "ударить" по Сумской области.

Украинские официальные лица заявили, что российские десантно-штурмовые и диверсионно-разведывательные группы продолжают действовать вдоль границ Сумской области и пытаются продвинуться в Украину.

