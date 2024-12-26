Агенты движения "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщают о произволе командования 61 Обрмп на левобережье Херсонской области. Командиры бросают людей на убийственные штурмы и затем отказываются эвакуировать своих же 200-х. Об этом пишет АТЕШ.

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После одного из штурмов, где погибло более половины роты, командование отказалось забирать своих погибших подчиненных. Делается это по указаниям высшего командования, чтобы не платить компенсацию семьям погибших. По документам погибшие на островах военнослужащие считаются "пропавшими".

Выжившие военные вступают в конфликты с командирами, спрашивая, почему тела их товарищей не забирают, тогда как лодки продолжают курсировать пустыми. Обстановка усугубляется циничным поведением командиров. На вопрос о наградах один из них заявил: "Пока я себе грудь не завешу орденами — х*й вам, а не медали".

На фоне потерь и такого отношения конфликты с командованием нарастают и учащаются случаи саботажа и диверсий среди военнослужащих.

Напомним, портал "Комментарии" писал о сложной ситуации в подразделениях оккупантов на левобережье Херсонской области. Прежде всего в подразделениях 70 мотострелковой дивизии, которые понесли значительные потери.

"Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись назад, что серьезно подорвало моральное состояние военнослужащих. Военное руководство, несмотря на это, продолжает посылать своих людей на верную смерть, надеясь найти более выгодное место для следующего десанта", — пишут партизаны "АТЕШ".