Российский журналист признался, что воюет на стороне Украины

Российский журналист Петр Рузавин публично сообщил, что служит в рядах 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". В своем обращении он пояснил, что для него не было сомнений, может ли гражданин России встать на сторону Украины во время войны. По его словам, когда враг приходит убивать твою семью, друзей и близких, то ответ очевиден.

Российский журналист воюет за Украину

Он признал, что больше всего колебался не из-за самого факта службы, а из-за необходимости оставить профессию журналиста. Рузавин подчеркнул, что не разочаровался в журналистике, однако на фоне ежедневных смертей и разрушений влияние репортажей стало казаться менее значимым.

Журналист рассказал, что уже полтора года служит в подразделении беспилотников, где успел получить ранения. До начала службы он работал в издании "Медиазона", где вел подкаст "*** войне!".

Известно также, что Петр Рузавин женат на украинской журналистке Наталье Гуменюк, которая сейчас активно работает над освещением событий войны.

