Российский военный Максим Федорченко, завербованный на войну в Украине из колонии, застрелил десять российских солдат, когда те спали. После инцидента мужчина скрылся в направлении города Пологи в Запорожской области.

Российский солдат расстрелял военных из армии РФ

Как сообщает телеграмм-канал "Досье шпиона", 33-летний Максим Федорченко совершил массовое убийство 26 октября у села Новопокровка в Запорожской области. Федорченко, служивший во 2-й штурмовой роте 38-й отдельной мотострелковой бригады, около 3:30 утра взорвал гранату РГД-5 в блиндаже, где находились российские солдаты его подразделения. Кроме того, после взрыва гранаты россиянин открыл огонь из автомата АК-74. После этого он оставил позиции. Его поиски продолжаются до сих пор.

Федорченко родом из села Барабаш Приморского края. Женат, но не имеет детей. Перед вербовкой он отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью в колонии строгого режима в Уссурийске. В военных действиях он раньше не участвовал.

Этот инцидент стал вторым подобным случаем за последнюю неделю. 25 октября рядовой Александр Рябов в Курской области во время конфликта застрелил своего командира, капитана Дмитрия Слепнева, трижды выстрелив ему в голову. Инцидент произошел после служебного совещания, в ходе которого между российским капитаном и рядовым произошел конфликт.

Еще один подобный случай произошел в мае: 57-летний младший сержант Юрий Галушко, также завербованный из колонии, застрелил пятерых солдат и командира в "ДНР", а затем скрылся. Он отправился на фронт в надежде заработать на лечение зрения и решился на преступление после того, как узнал, что его мать пострадала во время обстрела армией РФ Харькова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Москвой был застрелен бывший "министр" "ЛНР".

Также "Комментарии" писали о том, что Россия формирует новые штурмовые подразделения и из больных россиян.



