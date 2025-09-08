logo

BTC/USD

111921

ETH/USD

4320.92

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российский военный сожалеет, что убивал украинцев: подробности судебного процесса
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский военный сожалеет, что убивал украинцев: подробности судебного процесса

Российский военный признал вину в расстреле украинских пленных в Харьковской области

8 сентября 2025, 15:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине идет судебный процесс над 36-летним гражданином РФ Сергеем Тужиловым — военнослужащим 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии россии, известным по позывному "Алтай". Его обвиняют в военном преступлении — жестоком обращении с военнопленными, что сопровождалось умышленными убийствами.

Российский военный сожалеет, что убивал украинцев: подробности судебного процесса

Армия рф

По данным следствия, в июне 2024 года во время боев за Волчанск Харьковской области Тужилов вместе с сообщником штурмовал местный завод. После захвата позиций они взяли в плен трех украинских военнослужащих. Вместо того, чтобы соблюсти Женевские конвенции, оккупанты расстреляли пленных. Один из украинских защитников был убит лично Тужиловым.

Вскоре после этого подразделение, в котором служил обвиняемый, было уничтожено силами ВСУ. Самого Тужилова взяли в плен как единственного уцелевшего.

Теперь ему грозит пожизненное заключение. Во время судебного заседания российский военный признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Он также сказал, что больше никогда бы не пошел воевать в Украину.

"Я очень жалею, что такое совершил. Но этого уже не вернуть. Что я могу сказать родственникам? Извините за то, что я совершил. Но легче им от этого, вероятно, не станет", — сказал Тужилов в зале суда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская федерация продолжает наращивать военное производство, в частности в сфере авиации, бронетехники и ракетного вооружения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=398943
Теги:

Новости

Все новости