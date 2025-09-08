Российский военный сожалеет, что убивал украинцев: подробности судебного процесса

В Украине идет судебный процесс над 36-летним гражданином РФ Сергеем Тужиловым — военнослужащим 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии россии, известным по позывному "Алтай". Его обвиняют в военном преступлении — жестоком обращении с военнопленными, что сопровождалось умышленными убийствами.

Армия рф

По данным следствия, в июне 2024 года во время боев за Волчанск Харьковской области Тужилов вместе с сообщником штурмовал местный завод. После захвата позиций они взяли в плен трех украинских военнослужащих. Вместо того, чтобы соблюсти Женевские конвенции, оккупанты расстреляли пленных. Один из украинских защитников был убит лично Тужиловым.

Вскоре после этого подразделение, в котором служил обвиняемый, было уничтожено силами ВСУ. Самого Тужилова взяли в плен как единственного уцелевшего.

Теперь ему грозит пожизненное заключение. Во время судебного заседания российский военный признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Он также сказал, что больше никогда бы не пошел воевать в Украину.

"Я очень жалею, что такое совершил. Но этого уже не вернуть. Что я могу сказать родственникам? Извините за то, что я совершил. Но легче им от этого, вероятно, не станет", — сказал Тужилов в зале суда.

