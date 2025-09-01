logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российский военный признался о безумных потерях армии и невыплаты вдовам погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский военный признался о безумных потерях армии и невыплаты вдовам погибших

Российский военный признался в массовых потерях под Купянском и невыплатах вдовам погибших

1 сентября 2025, 14:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во время войны в Украине российская армия терпит катастрофические потери на Харьковском направлении. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщил военный и координатор московской ассоциации ветеранов "СВО" Алексей Кузинков, также являющийся помощником депутата.    

Российский военный признался о безумных потерях армии и невыплаты вдовам погибших

Армия рф


По его словам, из подразделения численностью 189 военных в живых остались только 17. Он признал, что под Купянском русских солдат "гнали прямо на мясо", без всякого смысла и результата. Кузинков подчеркнул, что вдовы погибших остались без должной выплаты, а тела многих военных так и остаются на поле боя.


Эти признания резко контрастируют с официальными заявлениями Минобороны РФ. Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов публично заявил, что российские войска якобы контролируют половину Купянска. Однако даже российские военкоры опровергли эти слова, отметив, что войти в город армии РФ так и не удалось.


Зато под Купянском оккупанты понесли огромные человеческие потери, не достигнув никаких стратегических результатов. Несмотря на это, кремлевское руководство продолжает утверждать, что "специальная военная операция идет по плану".


О прекращении огня в российском информационном пространстве уже вообще речь не идет.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сиднее 39-летнего мужчину арестовали после инцидента возле Генерального консульства РФ. Как сообщают местные медиа, утром стражи порядка заметили подозрительный белый внедорожник, припаркованный на подъездной дорожке к зданию на Фуллертон-стрит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus/22581
Теги:

Новости

Все новости