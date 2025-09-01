Во время войны в Украине российская армия терпит катастрофические потери на Харьковском направлении. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщил военный и координатор московской ассоциации ветеранов "СВО" Алексей Кузинков, также являющийся помощником депутата.

По его словам, из подразделения численностью 189 военных в живых остались только 17. Он признал, что под Купянском русских солдат "гнали прямо на мясо", без всякого смысла и результата. Кузинков подчеркнул, что вдовы погибших остались без должной выплаты, а тела многих военных так и остаются на поле боя.





Эти признания резко контрастируют с официальными заявлениями Минобороны РФ. Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов публично заявил, что российские войска якобы контролируют половину Купянска. Однако даже российские военкоры опровергли эти слова, отметив, что войти в город армии РФ так и не удалось.





Зато под Купянском оккупанты понесли огромные человеческие потери, не достигнув никаких стратегических результатов. Несмотря на это, кремлевское руководство продолжает утверждать, что "специальная военная операция идет по плану".





О прекращении огня в российском информационном пространстве уже вообще речь не идет.





