Российский военный поделился безумными потерями армии РФ

Журналист Юрий Бутусов обнародовал видео, которое снял военнослужащий 57-й мотострелковой бригады России Павел Пассар. На записи зафиксирован момент, когда во время боевого задания подразделение попало под удар украинских дронов-камикадзе.

Потери армии рф

Пассары вместе с сослуживцем пытались выйти из поля боя. Они оказали себе первую помощь и некоторое время скрывались от повторных атак. На кадрах слышно, как россиянин в отчаянии говорит о сильном кровотечении и боли в руке, а его собрат в состоянии агонии просит добить его, чтобы не мучиться.

Несмотря на ранения, Пассару удалось выбраться и добраться до госпиталя. Из-за задержки с эвакуацией ему ампутировали ногу.

Уже находясь в больнице, он признал, что большинство его подразделений уничтожено в Украине. По его словам, 20 мая на фронт выехало 35 грузовиков с личным составом, а вернулись лишь два, причем все выжившие получили ранения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственное бюро расследований завершило следствие по делу двух бывших командиров одной из воинских частей Киевской области. Они сфальсифицировали документы о гибели подчиненного, скрывая факт самоубийства.

Чиновники знали, что военнослужащий покончил с собой. Но вместо того, чтобы честно отчитаться, они сговорились между собой и оформили поддельный акт. В документах было указано, что боец погиб во время выполнения боевого задания. На основе этих фальшивых данных семья погибшего получила 15 млн грн единовременного пособия. Часть денег должны были присвоить сами командиры.

