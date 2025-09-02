Российский военный поделился безумными потерями армии РФ

Рубрики
Ткачова Марія
Журналист Юрий Бутусов обнародовал видео, которое снял военнослужащий 57-й мотострелковой бригады России Павел Пассар. На записи зафиксирован момент, когда во время боевого задания подразделение попало под удар украинских дронов-камикадзе.
Потери армии рф
Пассары вместе с сослуживцем пытались выйти из поля боя. Они оказали себе первую помощь и некоторое время скрывались от повторных атак. На кадрах слышно, как россиянин в отчаянии говорит о сильном кровотечении и боли в руке, а его собрат в состоянии агонии просит добить его, чтобы не мучиться.
Несмотря на ранения, Пассару удалось выбраться и добраться до госпиталя. Из-за задержки с эвакуацией ему ампутировали ногу.
Уже находясь в больнице, он признал, что большинство его подразделений уничтожено в Украине. По его словам, 20 мая на фронт выехало 35 грузовиков с личным составом, а вернулись лишь два, причем все выжившие получили ранения.