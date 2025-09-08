Российский солдат рассказал о том, как их гонят на мясо

Журналист Юрий Бутусов опубликовал показания российского военнослужащего из 228-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 22316), который рассказал об отношении командования к солдатам и условиям службы.

Солдат рф

По словам мужчины, несмотря на его тяжелое состояние здоровья, отсутствие сил и то, что он отец четырех детей (при этом его жена сейчас беременна), командиры принудительно отправляют его в штурмовые подразделения.

Военный утверждает, что неоднократно писал рапорты на увольнение: срок его контракта давно истек, а по законодательству РФ он имел право на увольнение как многодетный отец. Впрочем, командование игнорировало обращение. "Я приехал в Екатеринбург, даже в штаб не пустили — сразу посадили на борт и отправили", — сказал он.

Солдат отмечает, что физически не способен участвовать в боевых действиях: "Я едва хожу, но меня готовят к штурму. Командир прямо заявил: вы для нас расходный материал, эвакации не будет, главное занять позиции".

Военный признает, что не уверен, выживет ли в ближайшем задании: "Я просто дойду до первой атаки дрона — и меня там разнесет".

Это свидетельство еще раз подтверждает массовую практику в российской армии — отправлять на фронт тяжелобольных, обессиленных или имеющих право на освобождение солдат, используя их как "пушечное мясо".

