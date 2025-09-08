logo

BTC/USD

112052

ETH/USD

4290.52

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российский солдат рассказал о том, как их гонят на мясо
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский солдат рассказал о том, как их гонят на мясо

Российский военный рассказал о принудительном отправлении на фронт, несмотря на болезни и статус многодетного отца

8 сентября 2025, 22:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналист Юрий Бутусов опубликовал показания российского военнослужащего из 228-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 22316), который рассказал об отношении командования к солдатам и условиям службы.

Российский солдат рассказал о том, как их гонят на мясо

Солдат рф

По словам мужчины, несмотря на его тяжелое состояние здоровья, отсутствие сил и то, что он отец четырех детей (при этом его жена сейчас беременна), командиры принудительно отправляют его в штурмовые подразделения.

Военный утверждает, что неоднократно писал рапорты на увольнение: срок его контракта давно истек, а по законодательству РФ он имел право на увольнение как многодетный отец. Впрочем, командование игнорировало обращение. "Я приехал в Екатеринбург, даже в штаб не пустили — сразу посадили на борт и отправили", — сказал он.

Солдат отмечает, что физически не способен участвовать в боевых действиях: "Я едва хожу, но меня готовят к штурму. Командир прямо заявил: вы для нас расходный материал, эвакации не будет, главное занять позиции".

Военный признает, что не уверен, выживет ли в ближайшем задании: "Я просто дойду до первой атаки дрона — и меня там разнесет".

Это свидетельство еще раз подтверждает массовую практику в российской армии — отправлять на фронт тяжелобольных, обессиленных или имеющих право на освобождение солдат, используя их как "пушечное мясо".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а мериканское издание Politico сообщило о конфликте, произошедшем во время частного ужина в Вашингтоне, где присутствовали десятки чиновников и советников из окружения Дональда Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus/22762
Теги:

Новости

Все новости