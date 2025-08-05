Российский пропагандист Соловьев назвал город, по которому РФ должна ударить ядеркой

Российский пропагандист Владимир Соловьев хочет "стереть Львов с лица земли", а затем "отстроить новый". В одной из программ он заявил, что уже нужно привести ядерное оружие в состояние готовности и провести испытания, например, на Яворивском полигоне.

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Видео было опубликовано Центром противодействия дезинформации. По словам пропагандиста, Яворивский полигон – идеальное место для испытаний ядерного оружия. Заметил, если даже место для этого не предназначено, его не жалко. К тому же заметил, что нужно рассчитать розу ветров, чтобы ветер пошел на Польшу.

"Но особенно не жалко мне сейчас Львов. Вот я считаю, что Львов должен быть стерт с лица земли. Потому что тот сатанизм, который устроил мэр Львова с эксгумацией трупов наших солдат... Я считаю, что после этого, в принципе, вот все население Львова... У вас есть 24 часа, чтобы уйти из города. Город должен быть уничтожен... Отстроим новый”, — размечтался российский пропагандист.

В Центре противодействия дезинформации отреагировали, отметив, что они бы сначала Россию отстроили — ту самую, где до сих пор разбиты дороги, дырявые крыши, туалеты на улице и нет горячей воды в половине деревень.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска не прекращают снаряжение самолетов стратегической авиации крылатыми ракетами. На авиабазу "Оленья" были передислоцированы 2х снаряженные борта Ту-95МС, об этом сообщает платформа Tracking.

По данным платформы, общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на 4 августа составляет 8х единиц: "Оленья" – 3х Ту-95МС. "Энгельс-2" — 3х Ту-95МС. "Дягилево" – 2х Ту-95МС.