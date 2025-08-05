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Российский пропагандист Соловьев назвал город, по которому РФ должна ударить ядеркой

В студии Соловьев угрожает Львову ядерным оружием

5 августа 2025, 18:55
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Кречмаровская Наталия

Российский пропагандист Владимир Соловьев хочет "стереть Львов с лица земли", а затем "отстроить новый". В одной из программ он заявил, что уже нужно привести ядерное оружие в состояние готовности и провести испытания, например, на Яворивском полигоне.

Российский пропагандист Соловьев назвал город, по которому РФ должна ударить ядеркой

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Видео было опубликовано Центром противодействия дезинформации. По словам пропагандиста, Яворивский полигон – идеальное место для испытаний ядерного оружия. Заметил, если даже место для этого не предназначено, его не жалко. К тому же заметил, что нужно рассчитать розу ветров, чтобы ветер пошел на Польшу.

"Но особенно не жалко мне сейчас Львов. Вот я считаю, что Львов должен быть стерт с лица земли. Потому что тот сатанизм, который устроил мэр Львова с эксгумацией трупов наших солдат... Я считаю, что после этого, в принципе, вот все население Львова... У вас есть 24 часа, чтобы уйти из города. Город должен быть уничтожен... Отстроим новый”, — размечтался российский пропагандист.

В Центре противодействия дезинформации отреагировали, отметив, что они бы сначала Россию отстроили — ту самую, где до сих пор разбиты дороги, дырявые крыши, туалеты на улице и нет горячей воды в половине деревень.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска не прекращают снаряжение самолетов стратегической авиации крылатыми ракетами. На авиабазу "Оленья" были передислоцированы 2х снаряженные борта Ту-95МС, об этом сообщает платформа Tracking.

По данным платформы, общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на 4 августа составляет 8х единиц: "Оленья" – 3х Ту-95МС. "Энгельс-2" — 3х Ту-95МС. "Дягилево" – 2х Ту-95МС.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15200
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