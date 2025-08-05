Российский пропагандист Соловьев назвал город, по которому РФ должна ударить ядеркой

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Кречмаровская Наталия
Российский пропагандист Владимир Соловьев хочет "стереть Львов с лица земли", а затем "отстроить новый". В одной из программ он заявил, что уже нужно привести ядерное оружие в состояние готовности и провести испытания, например, на Яворивском полигоне.
Ядерка. Фото портал "Комментарии"
Видео было опубликовано Центром противодействия дезинформации. По словам пропагандиста, Яворивский полигон – идеальное место для испытаний ядерного оружия. Заметил, если даже место для этого не предназначено, его не жалко. К тому же заметил, что нужно рассчитать розу ветров, чтобы ветер пошел на Польшу.
В Центре противодействия дезинформации отреагировали, отметив, что они бы сначала Россию отстроили — ту самую, где до сих пор разбиты дороги, дырявые крыши, туалеты на улице и нет горячей воды в половине деревень.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска не прекращают снаряжение самолетов стратегической авиации крылатыми ракетами. На авиабазу "Оленья" были передислоцированы 2х снаряженные борта Ту-95МС, об этом сообщает платформа Tracking.
По данным платформы, общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на 4 августа составляет 8х единиц: "Оленья" – 3х Ту-95МС. "Энгельс-2" — 3х Ту-95МС. "Дягилево" – 2х Ту-95МС.